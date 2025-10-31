Anschlag auf Büro der Rapperin Shirin David

Hatte Skandal-Rivalin etwas damit zu tun?

Besonders brisant: Nur 15 Minuten vor dem Angriff soll der Manager der Rapperin das Haus verlassen haben. Nun stellt sich die Frage, ob der Anschlag ihm gegolten haben könnte. Ins Visier gerät nun die berüchtigte Rap-Rivalin Loredana. Diese war in den vergangenen Wochen gleich mehrere Male über Personen hergezogen, worin Fans eindeutig Shirin David und ihren Manager erkannten. Nur wenige Stunden vor dem Vorfall ätzte Loredana mit Rap-Partnerin Schwesta Ewa wieder über den Manager: „Wenn ich jemanden sehe, und ich habe ein Problem mit ihm, dann haue ich ihm auf die Fresse. Mir ist das scheißegal. Wenn ich diesen Mann sehe, ich warte auf diesen Tag.“ Die Polizei geht dem nun nach.