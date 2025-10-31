Anschlag auf Büro der Rapperin Shirin David

In der Nacht auf Freitag sind vor dem Berliner Sitz des Rap-Stars Shirin David mehrere Schüsse gefallen.
Gegen 0.50 Uhr in der Kürfürstenstraße in der deutschen Hauptstadt: Ein Unbekannter feuert dreimal auf die Glastür jenes Gebäudes, wo sich der Sitz der Rapperin befindet, berichtet die „Bild“. Fotos, die dem Blatt vorlägen, zeigten die Einschusslöcher. Auch in der Wand des Hausflurs seien zwei Projektile steckengeblieben. Ein weiteres soll gegen ein Metallgeländer geprallt und im unteren Stock eingeschlagen sein. Außer Zweifel steht: Es wurde scharf geschossen!
„Wir wurden heute gegen 7.15 Uhr von Zeugen alarmiert, dass Einschusslöcher am Eingang eines Gebäudes an der Kurfürstenstraße entdeckt wurden. Die Beamten haben vor Ort Projektile festgestellt. Aktuell gehen wir von Schusswaffengebrauch aus und ermitteln wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Sachbeschädigung. Hintergründe und Täter werden bislang noch ermittelt“, schildert eine Sprecherin der Berliner Polizei gegenüber der „Bild“.
Hatte Skandal-Rivalin etwas damit zu tun?
Besonders brisant: Nur 15 Minuten vor dem Angriff soll der Manager der Rapperin das Haus verlassen haben. Nun stellt sich die Frage, ob der Anschlag ihm gegolten haben könnte. Ins Visier gerät nun die berüchtigte Rap-Rivalin Loredana. Diese war in den vergangenen Wochen gleich mehrere Male über Personen hergezogen, worin Fans eindeutig Shirin David und ihren Manager erkannten. Nur wenige Stunden vor dem Vorfall ätzte Loredana mit Rap-Partnerin Schwesta Ewa wieder über den Manager: „Wenn ich jemanden sehe, und ich habe ein Problem mit ihm, dann haue ich ihm auf die Fresse. Mir ist das scheißegal. Wenn ich diesen Mann sehe, ich warte auf diesen Tag.“ Die Polizei geht dem nun nach.
Shirin schweigt bislang. Ihr Management ließ lediglich wissen, man wolle die Ermittlungen laufen lassen und sich aus dem öffentlichen Drama heraushalten.
