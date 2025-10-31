Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schüsse in Berlin

Anschlag auf Büro der Rapperin Shirin David

Society International
31.10.2025 21:15
(Bild: ZvG)

In der Nacht auf Freitag sind vor dem Berliner Sitz des Rap-Stars Shirin David mehrere Schüsse gefallen.

0 Kommentare

Gegen 0.50 Uhr in der Kürfürstenstraße in der deutschen Hauptstadt: Ein Unbekannter feuert dreimal auf die Glastür jenes Gebäudes, wo sich der Sitz der Rapperin befindet, berichtet die „Bild“. Fotos, die dem Blatt vorlägen, zeigten die Einschusslöcher. Auch in der Wand des Hausflurs seien zwei Projektile steckengeblieben. Ein weiteres soll gegen ein Metallgeländer geprallt und im unteren Stock eingeschlagen sein. Außer Zweifel steht: Es wurde scharf geschossen!

„Wir wurden heute gegen 7.15 Uhr von Zeugen alarmiert, dass Einschusslöcher am Eingang eines Gebäudes an der Kurfürstenstraße entdeckt wurden. Die Beamten haben vor Ort Projektile festgestellt. Aktuell gehen wir von Schusswaffengebrauch aus und ermitteln wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Sachbeschädigung. Hintergründe und Täter werden bislang noch ermittelt“, schildert eine Sprecherin der Berliner Polizei gegenüber der „Bild“.

David ist in der neuen Staffel von „The Voice of Germany“ in der Jury.
David ist in der neuen Staffel von „The Voice of Germany“ in der Jury.(Bild: Dung Nguyen)

Hatte Skandal-Rivalin etwas damit zu tun?
Besonders brisant: Nur 15 Minuten vor dem Angriff soll der Manager der Rapperin das Haus verlassen haben. Nun stellt sich die Frage, ob der Anschlag ihm gegolten haben könnte. Ins Visier gerät nun die berüchtigte Rap-Rivalin Loredana. Diese war in den vergangenen Wochen gleich mehrere Male über Personen hergezogen, worin Fans eindeutig Shirin David und ihren Manager erkannten. Nur wenige Stunden vor dem Vorfall ätzte Loredana mit Rap-Partnerin Schwesta Ewa wieder über den Manager: „Wenn ich jemanden sehe, und ich habe ein Problem mit ihm, dann haue ich ihm auf die Fresse. Mir ist das scheißegal. Wenn ich diesen Mann sehe, ich warte auf diesen Tag.“ Die Polizei geht dem nun nach.

Lesen Sie auch:
Shirin David
„Bauch Beine Po“ ist deutscher Sommerhit 2024
29.08.2024
Drei neue Sorten
Sängerin Shirin David erweitert ihre DirTea-Marke
02.04.2025

Shirin schweigt bislang. Ihr Management ließ lediglich wissen, man wolle die Ermittlungen laufen lassen und sich aus dem öffentlichen Drama heraushalten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
121.681 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
121.212 mal gelesen
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
91.430 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Mehr Society International
Schüsse in Berlin
Anschlag auf Büro der Rapperin Shirin David
„Schwer, heiß zu sein“
Sweeney kassiert für Naked-Dress Mega-Shitstorm
Hotte Halloween-Hilton
Paris stellt Madonnas legendäres Nackt-Cover nach
„Freuen uns riesig“
Moderatorin Gülcan Kamps wird zum zweiten Mal Mama
Spendet 11,5 Mio. $
Billie Eilish an Milliardäre: „Gebt euer Geld ab!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf