Klosterneuburg schließt an Spitze zu Oberwart auf

Die Kapfenberg Bulls setzten sich bei den Swans Gmunden 89:71 durch. Gmunden versenkte vor mehr als 1.000 Zuschauern nur zwei von 17 Dreipunktern, Kapfenberg 14 von 31. Die Traiskirchen Lions besiegten den SKN St. Pölten im NÖ-Derby nach starker zweiter Hälfte klar mit 101:83. BC Vienna gab unterdessen bekannt, in zumindest drei BSL-Partien bis Anfang Februar mit einem stark verjüngten Kader anzutreten – so auch am Sonntag (17.30 Uhr) in Kapfenberg. Als Grund führten die Wiener die Unvereinbarkeit der Termine mit der höherwertigen Adriatic League (ABA-Liga) an, an der der Klub in dieser Saison erstmals teilnimmt.