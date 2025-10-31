Todesdrohung gegen 12 Jahre alten Schiri!

Wie deutsche Medien unter Berufung auf eine interne Facebook-Gruppe der Schiedsrichter berichten, soll ein Spieler der SG FC Fraunberg den Jung-Schiri am Ende der Partie verbal massiv angegangen sein. „Ich gehe mit dir auf dieselbe Schule. Am Montag brauchst du dich gar nicht zu verstecken – nach der Schule bist du tot“, sei demnach für zahlreiche Zeugen deutlich hörbar gedroht worden.