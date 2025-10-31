Polcanova in Montpellier-Achtelfinale out!

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova ist beim WTT-Championship-Turnier in Montpellier im Achtelfinale ausgeschieden!
Die Oberösterreicherin unterlag am Freitag der Chinesin Chen Yi 2:3 (11,-8,-9,9,-7). Chen ist Weltranglisten-Achte, Polcanova hingegen zuletzt wegen des Fehlens bei zwei großen Turnieren auf Platz 34 zurückgefallen.
Nur noch Europas Nummer 7
War die 31-Jährige vor zwei Wochen bei der Team-EM noch die am besten klassierte Spielerin, ist sie nun nur noch Europas Nummer 7.
Ihr am Dienstag in Montpellier gegen die Taiwanesin Cheng I-ching eingefahrener Auftaktsieg sollte Polcanova im Ranking aber wieder etwas nach vorne bringen.
