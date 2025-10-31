Zu Allerheiligen gilt: Backe, backe … Striezel!

Allerheiligen ohne Striezel ist in Österreich wie Weihnachten ohne Geschenke. Wenn Sie noch keinen gekauft haben, backen Sie sich doch einfach einen selbst. Hier einige Profitipps von einer fingerfertigen Seminarbäuerin.
Der Brauch des Allerheiligen-Striezels oder Allerseelenzopfs reicht bis in die Zeit vor Christi Geburt zurück. Der geflochtene Haarzopf galt damals als heidnisches Symbol für Leben, Kraft und Fruchtbarkeit. Wenn jemand starb, wurde der Zopf abgeschnitten – als Zeichen der Trauer und des Abschieds. Um die Erinnerung und Verbundenheit mit den Verstorbenen zum Ausdruck zu bringen, begann man später, aus Teig geflochtene Zöpfe zu backen.
