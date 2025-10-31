Zu Allerheiligen gilt: Backe, backe … Striezel!

Der Brauch des Allerheiligen-Striezels oder Allerseelenzopfs reicht bis in die Zeit vor Christi Geburt zurück. Der geflochtene Haarzopf galt damals als heidnisches Symbol für Leben, Kraft und Fruchtbarkeit. Wenn jemand starb, wurde der Zopf abgeschnitten – als Zeichen der Trauer und des Abschieds. Um die Erinnerung und Verbundenheit mit den Verstorbenen zum Ausdruck zu bringen, begann man später, aus Teig geflochtene Zöpfe zu backen.