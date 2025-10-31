Kölner Kult-Trainer Hannes Linßen tot aufgefunden!

Aufstiegstraum zerschellt an Borussia Dortmund

Bald nach seinem Karriereende als Aktiver machte Linßen als Trainer weiter – natürlich wieder bei Fortuna Köln. Und in dieser Konstellation war im Mai 1986 plötzlich über die Relegation der Aufstieg in die Bundesliga in Griffweite. Als Dritter der Zweiten Liga musste man gegen den Drittletzten der Bundesliga ran, Borussia Dortmund nämlich: Nach einem 2:0-Heimsieg und einem 1:3 in Dortmund gab es ein Entscheidungsspiel – und dieses ging mit 0:8 verloren …