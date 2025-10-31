„Heimschwäche ablegen, dann ist man voll dabei“

Die Klub-Legenden Herbert Prohaska, Toni Polster und Andy Ogris blicken auf die bisherige Ligasaison der Wiener Austria zurück. Lob für die Jugend, in Favoriten gibt’s viel Luft nach oben. Veilchen sind am Samstag (17) in der Südstadt gegen Hartberg gefordert.
„Für mich ist das schon ganz komisch und nur schwer zu erklären“, meint Herbert Prohaska. Austrias „Jahrhundertspieler“ liegt die violette Ausbeute in der Generali-Arena schwer im Magen. Vor dem heimischen Publikum kamen die Veilchen bisher nur schwer in die Gänge – in sechs Ligaspielen holte man gegen Altach und Ried nur zwei Siege. Anders in der Fremde, wo das Helm-Team etwa Sturm und Rapid in die Knie zwang. „Die Austria tut sich schwer, wenn sie von Start weg das Spiel machen muss“, sagt Prohaska.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.