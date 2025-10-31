„Heimschwäche ablegen, dann ist man voll dabei“

„Für mich ist das schon ganz komisch und nur schwer zu erklären“, meint Herbert Prohaska. Austrias „Jahrhundertspieler“ liegt die violette Ausbeute in der Generali-Arena schwer im Magen. Vor dem heimischen Publikum kamen die Veilchen bisher nur schwer in die Gänge – in sechs Ligaspielen holte man gegen Altach und Ried nur zwei Siege. Anders in der Fremde, wo das Helm-Team etwa Sturm und Rapid in die Knie zwang. „Die Austria tut sich schwer, wenn sie von Start weg das Spiel machen muss“, sagt Prohaska.