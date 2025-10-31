Glücksmomente reduzieren Stresshormone bei Paaren

„Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass positive Emotionen wie Glück, Freude, Liebe und Aufregung gut für unsere Gesundheit sind – sie werden sogar mit einem längeren Leben in Verbindung gebracht. Im wirklichen Leben jedoch treten unsere stärksten positiven Emotionen oft dann auf, wenn wir mit jemandem in Kontakt treten“, sagte Yoneda. Sie und ihr Team von der University of California in Davis analysierten Daten von 642 älteren Erwachsenen (321 Paaren) aus drei Studien in Kanada und Deutschland. Die Teilnehmenden waren zwischen 56 und 89 Jahre alt.