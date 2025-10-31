Ex-GAK-Meistermacher wechselt in die Schweiz

Die Grasshoppers Zürich warten

Fußballtechnisch öffnen sich für den gebürtigen Spittaler jetzt auch neue Wege – er wechselst zum Schweizer Topklub Grasshoppers Zürich. Dort wird der einstige WAC-Mittelfeldmann die U21 übernehmen. „Ich habe dort hospitiert – jetzt wollten sie meine Expertise. Ich freue mich auf die neue Afgabe“, so Messner, dessen Familie in Klagenfurt bleiben wird. Am Montag düst er schon los. Bei den Grasshoppers ist übrigens Gerald Scheiblehner der Chefcoach.