Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gernot Messner

Ex-GAK-Meistermacher wechselt in die Schweiz

Kärnten
31.10.2025 21:57
Gernot Messner feierte mit dem GAK 2023 den Zweitliga-Titel.
Gernot Messner feierte mit dem GAK 2023 den Zweitliga-Titel.(Bild: AP/ERWIN SCHERIAU / APA / picturedesk.com)

Neuer Job für den gebürtigen Oberkärntner Gernot Messner! Der ehemalige Zweitliga-Meistermacher des GAK wechselt in die Schweiz – das ist sein neuer Verein! Davor feuert „Messi“ aber noch seinen Lieblingsklub an: die Zweitliga-Basketballer der Klagenfurter Wörthersee Piraten. Da kommt‘s am Samstag zum Derby. 

0 Kommentare

Prominente Unterstützung für die Wörthersee Piraten! Wenn der Basketball-Zweitliga-Meister der vergangenen Saison (man verzichtete auf den Aufstieg) am Samstag (18) auf den Klagenfurter Lokalrivalen KOS trifft, feuert ein Mann auf der Tribüne die Hausherren an: Gernot Messner.

„Messi“ hängt an der Wand
Denn der 45-jährige Ex-Zweitliga-Meistercoach des GAK und ehemalige Bundesliga-Kicker steht nicht nur im Fußball auf „Dreier“ – in der Halle St. Peter hängt Messner sogar auf der Wand, ist nämlich ein Mitglied im Pirates Club.

GAK trainierte mit Piraten-Coach
„Als ich 2005 noch beim FC Kärnten gespielt habe, ist eine Freundschaft mit Piraten-Trainer Andi Kuttnig entstanden. Damals waren die Jungs ja noch in der Bundesliga“, erzählt Messner, der in der Saison 2022/23 mit dem GAK gar Basketball-Trainings unter Kuttnig absolvierte. „Die Jungs haben sich damals gut angestellt. Sie könnten auch in der Landesliga mithalten“, meint Kuttnig.

Gerald Scheiblehner wartet
Gerald Scheiblehner wartet(Bild: GEPA)

Messner sieht Favoritenrolle
Am Samstag traut Messner den bis dato ungeschlagenen Piraten – vor einer vollen Halle – den fünften Sieg in Serie zu. „Die Favoritenrolle ist daher ganz klar“, betont „Messi“. Zumal KOS den Piraten liegt. Die vergangenen sechs Duelle konnte man allesamt für sich entscheiden. Die letzte Niederlage datiert vom 25. Februar 2022. Damals verlor man mit 68:89.

Lesen Sie auch:
Streik bei Partnerklub
Steuerberater hat Klage gegen Austria eingebracht
26.10.2025
Party in Rot
So ausgelassen feierte der GAK sein Meisterstück
25.05.2024

Die Grasshoppers Zürich warten
Fußballtechnisch öffnen sich für den gebürtigen Spittaler jetzt auch neue Wege – er wechselst zum Schweizer Topklub Grasshoppers Zürich. Dort wird der einstige WAC-Mittelfeldmann die U21 übernehmen. „Ich habe dort hospitiert – jetzt wollten sie meine Expertise. Ich freue mich auf die neue Afgabe“, so Messner, dessen Familie in Klagenfurt bleiben wird. Am Montag düst er schon los. Bei den Grasshoppers ist übrigens Gerald Scheiblehner der Chefcoach.

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
121.681 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
121.212 mal gelesen
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
91.430 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Mehr Kärnten
Gernot Messner
Ex-GAK-Meistermacher wechselt in die Schweiz
Krone Plus Logo
Brandserie
Ganzer Ort in Angst: „Wann hört das endlich auf?“
Krone Plus Logo
Dilemma bei Terminen
Wenige Augenärzte: 15 Monate warten auf Kontrolle
50 Meter tief
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
Klaffende Lohnlücke
Kärntner Frauen arbeiten bis zum Jahresende gratis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf