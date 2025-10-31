Umweltpolitik der EU bestraft „grüne“ Projekte

„Politik an Realität anpassen“

Die Voestalpine und ihre Mitarbeiter bekennen sich zu einer „ordentlichen Umweltpolitik“, doch „Investitionen für die weitere Transformation wären wirtschaftlich nicht mehr möglich“. Die EU müsse ihre Politik an die Realität anpassen, es fehlt noch an Technologie sowie Strom und Wasserstoff zu günstigen Preisen. Sonst droht die europäische Industrie den Anschluss zu verlieren, und damit einhergehend zahlreiche Arbeitskräfte.