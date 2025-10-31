Schwere Unwetter
Männer starben in überfluteten Kellern in New York
Über New York war am Donnerstag (Ortszeit) ein schweres Unwetter hinweggezogen. Zahlreiche Keller, Straßen und U-Bahnstationen wurden überflutet. Zwei Männer kamen ums Leben, ein 39-Jähriger und ein 43-Jähriger.
Der 39-Jährige sei im New Yorker Stadtteil Brooklyn in seinen Keller gegangen, um einen seiner Hunde zu retten, teilte die Feuerwehr mit. Dort sei er dann von den Wassermassen eingeschlossen worden. Ein Taucher habe ihn noch herausgezogen, in einem Krankenhaus sei der Mann aber schließlich für tot erklärt worden.
Der 43-Jährige wurde in Manhattan tot in einem überfluteten Keller entdeckt. Auf den Flughäfen von New York kam es zu stundenlangen Verspätungen. Der Rekordregen stürzte die Millionenmetropole ins Verkehrschaos. Das Wasser stand laut Medienberichten bis zu einem Meter hoch. Ganze Straßen wurden überflutet, Bäume stürzten um.
Hier sehen Sie ein Video von dem Unwetter:
Abflüsse verstopft
Laut den Behörden hat es so viel geregnet wie seit 100 Jahren nicht mehr. Die sintflutartigen Regenfälle waren seit Donnerstagabend niedergegangen. Alle Stadtbezirke kämpften mit Hochwasser, betroffen war unter anderem auch der Central Park.
Da sich aufgrund einer anhaltenden Dürreperiode Berge von Laub und Müll auf den Straßen und Gehwegen befanden, spülte der Regen die Blätter in die Kanalisation. Abflüsse wurden verstopft. Bis Freitagmitternacht sprachen die Behörden auch eine Windwarnung aus. Aus dem US-Bundesstaat New Jersey wurden ebenfalls Überschwemmungen gemeldet.
