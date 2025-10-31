Männer starben in überfluteten Kellern in New York

Der 39-Jährige sei im New Yorker Stadtteil Brooklyn in seinen Keller gegangen, um einen seiner Hunde zu retten, teilte die Feuerwehr mit. Dort sei er dann von den Wassermassen eingeschlossen worden. Ein Taucher habe ihn noch herausgezogen, in einem Krankenhaus sei der Mann aber schließlich für tot erklärt worden.