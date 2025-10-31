Abtreibung: Aktivistinnen wollen Schutzzonen

„Wir haben ein beschlussfähiges Gesetz vorgelegt – zu einem Vorhaben, das auch im Regierungsübereinkommen von ÖVP, SPÖ und NEOS festgeschrieben ist. Worauf wartet also die Regierung? Insbesondere die ÖVP ist hier gefordert, ihre Blockadehaltung endlich aufzugeben“, kritisiert sie. Auch SPÖ und NEOS haben sich zuletzt für Schutzzonen ausgesprochen. Das sei „erklärtes Ziel“, sagte etwa Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), die unter anderem auch dafür eintritt, den Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Die ÖVP betont hingegen, dass ungewollt Schwangeren Perspektiven aufgezeigt werden müssten, womit sie wohl eher anonyme Geburten und Adoptionen meint.