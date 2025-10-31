Bischof warnt: „Halloween kein harmloses Spiel“

„Halloween ist kein harmloses Spiel. Verkleidungen und Kürbisse können viel mehr verbergen: ‘Die List des Versuchers besteht darin, die Dinge so zu zeigen, wie sie nicht sind“, so Suetta. Der Bischof hat einen pastoralen Brief an sein Bistum geschrieben, in dem er vor Magie, Aberglauben und dem Reiz des Okkulten warnt. Die Antwort darauf sei Glaube: „Wer in der Gnade Gottes lebt, hat nichts zu fürchten“.