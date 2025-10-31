0:4! Chaosklub Stripfing geht gegen Rapid II unter

Mit der rechtskräftigen Eröffnung eines Insolvenzverfahrens während der Saison stünde vorzeitig fest, dass Stripfing zu Saisonende ans Tabellenende gereiht wird und damit absteigen muss. Sollte auch der Spielbetrieb eingestellt werden, würden sämtliche bis dahin erzielten Ergebnisse der laufenden Saison rückwirkend annulliert – selbst wenn dies erst vor der letzten Runde passieren sollte. Bei einem Insolvenzverfahren ohne Eigenverwaltung würde ein Masseverwalter über die Fortführung des Spielbetriebes entscheiden. Es könnte aber auch ein Verfahren mit Eigenverwaltung angestrebt werden.