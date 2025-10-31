0:4! Chaosklub Stripfing geht gegen Rapid II unter

Der SV Stripfing hat existenzielle Sorgen – das mit 0:4 klar verlorene Heimspiel am Freitagabend gegen Rapid II könnte theoretisch bereits die letzte Zweitliga-Partie des Klubs gewesen sein!
Ein Insolvenzverfahren steht im Raum. Der Verein habe die Bundesliga am Freitag darüber informiert, alle zur Verfügung stehenden Optionen zu prüfen. Die Beantragung eines Insolvenzverfahrens sei eine davon, bestätigte die Liga.
Mit der rechtskräftigen Eröffnung eines Insolvenzverfahrens während der Saison stünde vorzeitig fest, dass Stripfing zu Saisonende ans Tabellenende gereiht wird und damit absteigen muss. Sollte auch der Spielbetrieb eingestellt werden, würden sämtliche bis dahin erzielten Ergebnisse der laufenden Saison rückwirkend annulliert – selbst wenn dies erst vor der letzten Runde passieren sollte. Bei einem Insolvenzverfahren ohne Eigenverwaltung würde ein Masseverwalter über die Fortführung des Spielbetriebes entscheiden. Es könnte aber auch ein Verfahren mit Eigenverwaltung angestrebt werden.
Turbulenzen seit Sommer
Stripfing war 2023 erst nach einer erfolgreichen Klage vor dem Ständigen Neutralen Schiedsgericht in die 2. Liga aufgestiegen. Die Niederösterreicher waren in der vergangenen Saison noch Kooperationsklub der Wiener Austria. Nach der Beendigung des Kooperationsvertrages mit dem Bundesligisten gerieten die Weinviertler im Sommer durch die Eröffnung eines Konkursverfahrens gegen Mäzen Erich Kirisits in Turbulenzen.
Seine Liga-Heimspiele trägt Stripfing auf dem FAC-Platz aus – so auch jenes gegen Rapid II, in dem man sportlich nur noch sehr wenig zu bieten hatte. Lorenz Szladits (16.), David Berger (24.) und Moulaye Haidara (37.) brachten die jungen Hütteldorfer bereits vor der Pause mit 3:0 in Führung. Im Finish traf auch noch Philipp Moizi (81.). Rapid II zog an den Stripfingern vorbei. Sportlich liegt das finanziell gebeutelte Team von Trainer Emin Sulimani als Tabellen-13. aber noch über dem „Strich“.
