Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Sturz in Bach:

Lenker im Fahrzeug unter Wasser eingeschlossen

Kärnten
08.10.2025 06:38
Die Hauptfeuerwache musste eine Crashretung durchführen und konnte den Lenker schließlich ...
Die Hauptfeuerwache musste eine Crashretung durchführen und konnte den Lenker schließlich befreien.(Bild: Hauptfeuerwache Villach, Krone KREATIV)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Dienstagabend in Villach. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte ein Villacher mit seinem Auto mehrere Meter in den Warmen Bach – nach einer Crashrettung musste der Lenker reanimiert werden. 

0 Kommentare

Kurz nach 21 Uhr war ein Villacher auf der Kärntner Straße B83 von Fürnitz in Richtung Villach unterwegs. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es zu einem dramatischen Verkehrsunfall: Der Lenker durchschlug mit seinem Pkw das Brückengeländer des Warmen Baches und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. 

Lenker kam mit Kopf unter Wasser zum Stillstand
Das Fahrzeug kam am Dach liegend und teilweise unter Wasser zum Stillstand. „Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs der Hauptfeuerwache bestätigte sich die Einsatzmeldung: Eine Person war im auf dem Dach liegenden Fahrzeug eingeschlossen und befand sich mit dem Kopf unter Wasser“, schildert die Hauptfeuerwache Villach den Einsatz. 

Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera wurde eingesetzt.
Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera wurde eingesetzt.(Bild: Hauptfeuerwache Villach)
Die Florianis mussten die Beifahrertüre mit dem Spreizer öffnen.
Die Florianis mussten die Beifahrertüre mit dem Spreizer öffnen.(Bild: Hauptfeuerwache Villach)

Die alarmierten Einsatzkräfte kämpften unter schwierigsten Bedingungen, um den Lenker aus dem Fahrzeug zu befreien. „Unverzüglich wurde ein Rettungstrupp mit hydraulischem Rettungsgerät in das teilweise hüfthohe Wasser geschickt, um eine Crashrettung durchzuführen. Es gelang dem Team, die Beifahrertüre mit dem Spreizer zu öffnen und die Person rasch aus dem Fahrzeug zu befreien“, informieren die Florianis.

Zitat Icon

„Nur durch das rasche und entschlossene Eingreifen der ersteintreffenden Mannschaft konnte die Crashrettung unter schwierigsten Bedingungen so schnell und erfolgreich durchgeführt werden.“

Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach

Nach Reanimation ins LKH eingeliefert
Gemeinsam mit nachrückenden Kräften konnte der Verunfallte schließlich über die steile Böschung geborgen werden. Der Villacher wurde vom anwesenden Notarztteam reanimiert und ins LKH Villach eingeliefert. 

Parallel dazu suchten die Florianis der FF Judendorf sowie Tschinowitsch/Turdanitsch das umliegende Gebiet ab, um auszuschließen, dass keine weiteren Personen am Unfall beteiligt waren  – auch eine Drohne mit Wärmebildkamera wurde eingesetzt. Die B83 musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.386 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
125.391 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
118.252 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1619 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1073 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Österreich
Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!
964 mal kommentiert
Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.
Mehr Kärnten
Nach Sturz in Bach:
Lenker im Fahrzeug unter Wasser eingeschlossen
Krone Plus Logo
Demenzkranker starb
Tödliche Verwechslung in Kärntner Pflegeheim
Unfall in Villach
Frontalcrash: Lastwagen gegen Kleintransporter
Krone-Leser aufgepasst
Kärntner Kultband wieder für guten Zweck auf Tour!
Starke Sachschäden
Gegen Auto und Hausmauer: Lenker war betrunken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf