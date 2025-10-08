Lenker im Fahrzeug unter Wasser eingeschlossen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Dienstagabend in Villach. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte ein Villacher mit seinem Auto mehrere Meter in den Warmen Bach – nach einer Crashrettung musste der Lenker reanimiert werden.
Kurz nach 21 Uhr war ein Villacher auf der Kärntner Straße B83 von Fürnitz in Richtung Villach unterwegs. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es zu einem dramatischen Verkehrsunfall: Der Lenker durchschlug mit seinem Pkw das Brückengeländer des Warmen Baches und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.
Lenker kam mit Kopf unter Wasser zum Stillstand
Das Fahrzeug kam am Dach liegend und teilweise unter Wasser zum Stillstand. „Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs der Hauptfeuerwache bestätigte sich die Einsatzmeldung: Eine Person war im auf dem Dach liegenden Fahrzeug eingeschlossen und befand sich mit dem Kopf unter Wasser“, schildert die Hauptfeuerwache Villach den Einsatz.
Die alarmierten Einsatzkräfte kämpften unter schwierigsten Bedingungen, um den Lenker aus dem Fahrzeug zu befreien. „Unverzüglich wurde ein Rettungstrupp mit hydraulischem Rettungsgerät in das teilweise hüfthohe Wasser geschickt, um eine Crashrettung durchzuführen. Es gelang dem Team, die Beifahrertüre mit dem Spreizer zu öffnen und die Person rasch aus dem Fahrzeug zu befreien“, informieren die Florianis.
„Nur durch das rasche und entschlossene Eingreifen der ersteintreffenden Mannschaft konnte die Crashrettung unter schwierigsten Bedingungen so schnell und erfolgreich durchgeführt werden.“
Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach
Nach Reanimation ins LKH eingeliefert
Gemeinsam mit nachrückenden Kräften konnte der Verunfallte schließlich über die steile Böschung geborgen werden. Der Villacher wurde vom anwesenden Notarztteam reanimiert und ins LKH Villach eingeliefert.
Parallel dazu suchten die Florianis der FF Judendorf sowie Tschinowitsch/Turdanitsch das umliegende Gebiet ab, um auszuschließen, dass keine weiteren Personen am Unfall beteiligt waren – auch eine Drohne mit Wärmebildkamera wurde eingesetzt. Die B83 musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.