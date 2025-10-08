Lenker im Fahrzeug unter Wasser eingeschlossen

Lenker kam mit Kopf unter Wasser zum Stillstand

Das Fahrzeug kam am Dach liegend und teilweise unter Wasser zum Stillstand. „Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs der Hauptfeuerwache bestätigte sich die Einsatzmeldung: Eine Person war im auf dem Dach liegenden Fahrzeug eingeschlossen und befand sich mit dem Kopf unter Wasser“, schildert die Hauptfeuerwache Villach den Einsatz.