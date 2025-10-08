Dacia Spring kriegt Mega-Update mit mehr Leistung

Neue Batterie, neuer Einbauort

Hand wurde auch an die Plattform gelegt. Dacia hat den Unterbau verstärkt und die Batterie in einem neu konstruierten Mitteltunnel platziert. Das soll die Steifigkeit der Struktur erhöhen und die Gewichtsverteilung verbessern. Bisher saß der Akku vor der Hinterachse, weshalb der hecklastige Wagen in flott gefahrenen Kurven gerne mal mit dem Hintern wackelte, besonders auf nassen Straßen. Stärkere Bremsen, serienmäßige 15-Zoll-Räder ab dem zweiten Ausstattungsniveau und ein modifiziertes Fahrwerk sollen den Kleinwagen fit für das Plus an Leistung machen.