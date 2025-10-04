Machen Sie nun der SPÖ Konkurrenz, Herr Dornauer?

Innsbruck am späten Freitagnachmittag. In der Stube des Hotel „Sailer“, zwei Minuten von der SPÖ-Parteizentrale entfernt, sitzt Georg Dornauer unter dem Herrgottswinkel und legt sein Sakko ab. Über ihm hängen die Geweihe von acht Gämsen, unter dem großen Hirschgeweih wollte er nicht Platz nehmen. „Klasse drei“, erklärt er lapidar, „genau so einer wurde mir zum Verhängnis.“ Es ist eine Anspielung auf das Foto des Jagdausflugs mit René Benko. Und für Dornauer der Beweis, dass er nicht der Schütze war, „weil so einen lausigen Hirsch würde ich nicht erlegen.“