Das große Interview

Machen Sie nun der SPÖ Konkurrenz, Herr Dornauer?

Persönlich
04.10.2025 17:00
Georg Dornauer (42) ist ab sofort wilder Abgeordneter – und wieder liiert.
Georg Dornauer (42) ist ab sofort wilder Abgeordneter – und wieder liiert.(Bild: Krone KREATIV/Christoph Birbaumer)

Ein schwieriger Genosse flog am Donnerstag aus der Tiroler SPÖ: Georg Dornauer, ehemaliger Landesparteichef und „Enfant Terrible“, ist jetzt wilder Abgeordneter. Mit Conny Bischofberger spricht er über Babler, Benko und Kickl – und seine neue Liebe, die ihren schwarzen Ferrari in Tirol geparkt hat.

Innsbruck am späten Freitagnachmittag. In der Stube des Hotel „Sailer“, zwei Minuten von der SPÖ-Parteizentrale entfernt, sitzt Georg Dornauer unter dem Herrgottswinkel und legt sein Sakko ab. Über ihm hängen die Geweihe von acht Gämsen, unter dem großen Hirschgeweih wollte er nicht Platz nehmen. „Klasse drei“, erklärt er lapidar, „genau so einer wurde mir zum Verhängnis.“ Es ist eine Anspielung auf das Foto des Jagdausflugs mit René Benko. Und für Dornauer der Beweis, dass er nicht der Schütze war, „weil so einen lausigen Hirsch würde ich nicht erlegen.“

