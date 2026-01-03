Welche Wünsche hast du für das nächste Jahrzehnt?

Die ganze Familie hat sich in der Wohnküche versammelt, als wir zum Interview mit dem Geburtstagskind eintreffen: Pressefotograf Franz Weber hat schon 2015 fotografiert, als Luis um Punkt 0 Uhr im Krankenhaus Oberpullendorf auf die Welt kam. „Nichts lag uns ferner, als ein Neujahrsbaby zu bekommen“, versichert die Mama, „den ganzen Wirbel wünscht man sich nicht unbedingt.“ Ihr „Kleiner“ landete am 2. Jänner 2015 auf der „Krone“-Titelseite. Pünktlich mit dem Schlag der Pummerin sei er geboren, stand im Bildtext, im 300-Seelen-Ort Klostermarienberg, nur einen Katzensprung von der ungarischen Grenze entfernt.