Dieser Autobauer trotzt Krise dank „kleiner“ Marke

Mehr Autos ausgeliefert

Umso erfreulicher sind für manche wohl Nachrichten von BMW, die zumindest ein wenig Aufatmen lassen: Der deutsche Autobauer lieferte 2025 wieder mehr Autos aus. Vor allem die Verkäufe in Europa und den USA bewahrten BMW vor einem weiteren Jahr mit schrumpfenden Auslieferungen. Aber auch eine „kleine“ Marke steigerte den Absatz. Die Tochtermarke Mini verkaufte im vergangenen Jahr um 18 Prozent mehr Autos als noch 2024.