Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Branche unter Druck

Dieser Autobauer trotzt Krise dank „kleiner“ Marke

Wirtschaft
09.01.2026 16:07
Das BMW-Werk in Leipzig
Das BMW-Werk in Leipzig(Bild: KRISZTIAN BOCSI)

Die europäische Autoindustrie steckt in der Krise: Kündigungen, Produktionsstopps, Insolvenzen. Zumindest für einen Autobauer ist 2025 dank einer „kleinen“ Marke aber besser gelaufen – und er hat vermutlich seine Erzrivalen abgehängt.

0 Kommentare

Erst Freitagfrüh kam die jüngste Hiobsbotschaft: Wollersdorf Leder ist insolvent, 365 Mitarbeiter bangen um ihren Job. Einen Großteil des Umsatzes macht das steirische Unternehmen mit Leder für Autositze. Nachrichten wie diese aus der Auto-Branche waren häufiger zu lesen in den vergangenen Monaten. Hella Fahrzeugteile Austria kündigte etwa an, bis 2027 mehr als die Hälfte der 400 Jobs zu streichen. Auch aus Deutschland trudelten schlechte Neuigkeiten herein.

Wie es dem deutschen Automarkt geht, ist für österreichische Unternehmen aus der Branche enorm wichtig. Der Großteil der hier hergestellten Fahrzeuge und Autoteile geht ins Ausland. Knapp die Hälfte der Exporte innerhalb von Europa landet direkt bei unseren deutschen Nachbarn, wie Zahlen der Statistik Austria zeigen.

Mehr Autos ausgeliefert
Umso erfreulicher sind für manche wohl Nachrichten von BMW, die zumindest ein wenig Aufatmen lassen: Der deutsche Autobauer lieferte 2025 wieder mehr Autos aus. Vor allem die Verkäufe in Europa und den USA bewahrten BMW vor einem weiteren Jahr mit schrumpfenden Auslieferungen. Aber auch eine „kleine“ Marke steigerte den Absatz. Die Tochtermarke Mini verkaufte im vergangenen Jahr um 18 Prozent mehr Autos als noch 2024.

Lesen Sie auch:
Der VW-Konzern (hier das Stammwerk in Wolfsburg) verdiente im Vergleich zum Vorjahr weniger als ...
Gewinne brechen ein
So viel verdienen die Konzerne noch pro Auto
15.11.2025
Neuzulassungen boomen
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
09.10.2025

Mit den aktuell vorgelegten Zahlen dürfte BMW in Sachen Absatz die Nase im Vergleich der deutschen Premiumhersteller vorn haben. Die beiden Erzrivalen Mercedes und Audi haben ihre Zahlen für 2025 zwar noch nicht gemeldet. Da beide nach den ersten neun Monaten deutlich im Minus lagen, ist allerdings kaum mit einem Wachstum zu rechnen.

Deutsche kaufen heimische E-Autos
Die Deutschen griffen 2025 ordentlich bei Elektroautos zu. Vor allem gönnten sie sich Fahrzeuge von Volkswagen, BMW und VW-Tochter Skoda, es wurden deutlich mehr Fahrzeuge neu zugelassen. Die Finger ließen die Autofahrer hingegen von Tesla-Autos, die Zahl der Neuzulassungen halbierte sich fast zum Vorjahr.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
137.654 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.376 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
103.183 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Wirtschaft
Preise könnten sinken
Was das Mercosur-Abkommen für Konsumenten heißt
Branche unter Druck
Dieser Autobauer trotzt Krise dank „kleiner“ Marke
Megaprojekt im Ländle
Messepark neu: Im März fahren die Bagger auf
„EU verrät Bauern“
Mercosur: ÖVP-Flügelkämpfe und ein tobender Kickl
Mit 50 Millionen Euro
„Aktion 55+“: Neue Chancen für ältere Arbeitslose
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf