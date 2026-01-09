Die „Krone“ nahm den Sturm-Trainer ins Visier

Mit einem 2:2 gegen CL-Starter Club Brügge holte Sturm in Marbella das erste Erfolgserlebnis in der Vorbereitung. Das Ergebnis war aber nebensächlich, vielmehr stand das Debüt von Fabio Ingolitsch im Mittelpunkt. Die „Krone“ verfolgte den neuen Cheftrainer des Meisters gegen die Belgier mit Argusaugen.
Beim ersten Test von Sturm im Banus Football Center in Marbella herrschte ein ungewöhnlich großer Andrang. Einige österreichische Fans, viele aus Belgien und auch von Karlsruhe, die eine Fan-Freundschaft mit Sturm pflegen, ließen sich das erste Match unter Fabio Ingolitsch nicht entgehen. Und die etwa 200 Zuschauer sahen einen Traumstart der Grazer gegen Club Brügge: Belmin Beganovic traf schon nach zwei Minuten zur Führung. Nach dem Ausgleich der Belgier sorgte abermals Beganovic für schwarzen Jubel. Am Ende gab es gegen den Topklub, der in der Champions League mitmischt, eine 2:2-Punkteteilung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.