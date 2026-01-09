Die „Krone“ nahm den Sturm-Trainer ins Visier

Beim ersten Test von Sturm im Banus Football Center in Marbella herrschte ein ungewöhnlich großer Andrang. Einige österreichische Fans, viele aus Belgien und auch von Karlsruhe, die eine Fan-Freundschaft mit Sturm pflegen, ließen sich das erste Match unter Fabio Ingolitsch nicht entgehen. Und die etwa 200 Zuschauer sahen einen Traumstart der Grazer gegen Club Brügge: Belmin Beganovic traf schon nach zwei Minuten zur Führung. Nach dem Ausgleich der Belgier sorgte abermals Beganovic für schwarzen Jubel. Am Ende gab es gegen den Topklub, der in der Champions League mitmischt, eine 2:2-Punkteteilung.