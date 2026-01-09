Rekordvertrag für Darts-Weltmeister Luke Littler

Littler erklärte, sein Sponsor habe „von Anfang an an mich geglaubt und ich freue mich sehr, dass wir noch viele weitere Jahre zusammenarbeiten werden“. Der Weltranglistenerste verteidigte am vergangenen Samstag den Titel im Londoner Alexandra Palace dank eines klaren 7:1-Erfolgs gegen den Niederländer Gian van Veen.