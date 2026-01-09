Mehrere US-Politiker kritisieren Van der Bellen

Die „Verantwortungslosigkeit so vieler führender Politiker in ganz Europa ist wirklich ein erschreckender Anblick“, schrieb DeSantis zu dem Video. Dabei bezog er sich auf die Aussage des Bundespräsidenten, dass Islamophobie immer mehr um sich greife, und irgendwann der Tag kommen könne, „wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen, alle, als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun“. Als ihn Journalistinnen und Journalisten damals darauf ansprachen, teilte Van der Bellen mit, persönlich „kein großer Freund des Kopftuchs“ zu sein, aber in Österreich herrsche Meinungsfreiheit.