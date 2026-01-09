Vorteilswelt
Freund schlug Alarm:

Vermisster Gastronom bei Suchaktion tot gefunden

Oberösterreich
09.01.2026 12:41
Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und Rotes Kreuz waren bei der Suchaktion im Mühlviertel im ...
Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und Rotes Kreuz waren bei der Suchaktion im Mühlviertel im Einsatz(Bild: FF Ulrichsberg)

„Der Andreas ist nicht zum Treffpunkt gekommen und er hebt auch am Handy nicht ab“ – diese Alarmmeldung eines Mühlviertlers löste in der Nacht die Suchaktion nach einem Gastronomen (48) aus. Der Vermisste konnte durch Zufall rasch gefunden werden, doch es gab nach einem Unfall keine Hilfe mehr.

In der Nacht zum Freitag schlug der 55-jährige Ulrichsberger gegen 21.30 Uhr bei der örtlichen Polizei Alarm, dass sein Freund nicht beim vereinbarten Treffpunkt erschienen war und auch nicht mehr erreichbar ist.

Oberösterreich
