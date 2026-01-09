Vermisster Gastronom bei Suchaktion tot gefunden

„Der Andreas ist nicht zum Treffpunkt gekommen und er hebt auch am Handy nicht ab“ – diese Alarmmeldung eines Mühlviertlers löste in der Nacht die Suchaktion nach einem Gastronomen (48) aus. Der Vermisste konnte durch Zufall rasch gefunden werden, doch es gab nach einem Unfall keine Hilfe mehr.
In der Nacht zum Freitag schlug der 55-jährige Ulrichsberger gegen 21.30 Uhr bei der örtlichen Polizei Alarm, dass sein Freund nicht beim vereinbarten Treffpunkt erschienen war und auch nicht mehr erreichbar ist.
