Martin Rummel: Budgets, Tonleitern und Mutproben

Martin Rummel lenkt seit 2021 die Linzer Bruckneruni; im Herbst läuft sein Vertrag aus – der Cellist will sich noch einmal bewerben. Im „Krone“-Talk spricht er über Hürden, die er meistern musste. Außerdem verrät er, warum das Üben von Terzen und Tonleitern für ihn als Musiker immer noch immer wichtig ist – und wo ihm das Herz aufgeht.