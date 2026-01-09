Martin Rummel: Budgets, Tonleitern und Mutproben

Unimarkt: Prüffrist für Übernahmen verlängert
Das Bangen geht weiter
Martin Rummel lenkt seit 2021 die Linzer Bruckneruni; im Herbst läuft sein Vertrag aus – der Cellist will sich noch einmal bewerben. Im „Krone“-Talk spricht er über Hürden, die er meistern musste. Außerdem verrät er, warum das Üben von Terzen und Tonleitern für ihn als Musiker immer noch immer wichtig ist – und wo ihm das Herz aufgeht.
„Musiker, Kulturmanager, Akademiker und Genussmensch“, sagt Martin Rummel über sich selbst. Der weltweit bekannte Cellist ist seit 2021 Rektor der Anton Bruckner Privatuniversität. Seine Funktionsperiode wird – vertragsgemäß – im Oktober 2026 ablaufen.