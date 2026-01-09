Vorteilswelt
Bruckneruni Linz

Martin Rummel: Budgets, Tonleitern und Mutproben

Oberösterreich
09.01.2026 11:20
Rektor Martin Rummel: Unter seiner Führung wurde die Bruckneruni zur „Voll-Universität“.
Rektor Martin Rummel: Unter seiner Führung wurde die Bruckneruni zur „Voll-Universität".

Martin Rummel lenkt seit 2021 die Linzer Bruckneruni; im Herbst läuft sein Vertrag aus – der Cellist will sich noch einmal bewerben. Im „Krone“-Talk spricht er über Hürden, die er meistern musste. Außerdem verrät er, warum das Üben von Terzen und Tonleitern für ihn als Musiker immer noch immer wichtig ist – und wo ihm das Herz aufgeht.

„Musiker, Kulturmanager, Akademiker und Genussmensch“, sagt Martin Rummel über sich selbst. Der weltweit bekannte Cellist ist seit 2021 Rektor der Anton Bruckner Privatuniversität. Seine Funktionsperiode wird – vertragsgemäß – im Oktober 2026 ablaufen.

