Erhöhte Lawinengefahr

Schnee, Eis und Sperren: Österreich im Winterchaos

Österreich
09.01.2026 16:30
Auch in den kommenden Tagen kann es in ganz Österreich zu teils heftigen Schneestürmen kommen.
Auch in den kommenden Tagen kann es in ganz Österreich zu teils heftigen Schneestürmen kommen.(Bild: Christof Birbaumer)

Dichter Schneefall, gefrierender Regen und spiegelglatte Straßen haben Österreich derzeit fest im Griff. Bereits seit den Nachtstunden sorgte eine Warmfront des Tiefs „Elli“ für typisch winterliche Verhältnisse – mit teils chaotischen Verkehrsverhältnissen, Unfällen und Straßensperren. Allerdings steigt damit auch die Glatteis- und Lawinengefahr im Laufe des Tages.

Zwar ist es am Freitag „milder“ als zuletzt, dennoch bleibt es bitterkalt. In der Nacht auf Freitag wurden im Waldviertel bis zu minus 16 Grad gemessen. Auch Zwettl, Teile des Burgenlands und alpine Regionen verzeichneten zweistellige Minusgrade.

Lawinengefahr in Tirol
Nach den Neuschneefällen wurde in Teilen Tirols bereits erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3) ausgerufen, die sich bis Sonntag weiter verschärft – abseits gesicherter Pisten droht Wintersportlern am Wochenende eine äußerst kritische Situation.

Räumdienste im Dauereinsatz
Vor allem auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) kam es zeitweise zu Behinderungen und kurzen Sperren durch querstehende Lkw. Die Räumdienste standen im Dauereinsatz, auch im Raum Innsbruck schneite es teils kräftig. Auf mehreren Straßen, unter anderem am Arlbergpass, galt Schneekettenpflicht.

Gefrierender Regen in OÖ
Auch in Oberösterreich spitzte sich die Lage zu, nachdem der Schneefall stellenweise in gefrierenden Regen übergangen war. Im Salzburger Flachgau sorgte gefrierender Regen ebenfalls für große Rutschgefahr. In Niederösterreich war vor allem entlang der Donau, im Waldviertel und Richtung Wienerwald Vorsicht geboten. Wien startete mit teils heftigem Schneefall, im Laufe des Tages steigt jedoch durch Regen die Glatteisgefahr.

Auch in der Steiermark und im Burgenland nahm die Rutschgefahr deutlich zu – besonders im Süden der Steiermark sowie im Mittel- und Südburgenland schneite es großflächig.

Es bleibt eisig
Besonders tückisch ist eben der Übergang von Schnee zu gefrierendem Regen. Dieser sorgt auch in den kommenden Tagen vielerorts für unsichtbares Eis auf Straßen, Gehsteigen und Brücken. Meteorologen warnen vor „teils erheblicher Glätte“.

Auch am Freitagabend und in der Nacht bleibt das Wetter winterlich. An der Alpennordseite fällt weiterhin Schnee, im Osten kann es stellenweise zu gefrierendem Regen kommen. In den Nachtstunden setzt erneut strenger Frost ein – die Glatteisgefahr bleibt entsprechend hoch.

Der Samstag gestaltet sich unbeständig. An der Alpennordseite und nördlich der Alpen schneit es erneut bis in die Täler. Im Osten kann sich in tiefen Lagen zeitweise auch Regen dazumischen. Im Südosten zeigt sich zwischendurch die Sonne. Bis zu minus sieben Grad können am Nachmittag erreicht werden.

Österreich
Symbol stark bewölkt
-7° / 1°
7 km/h
03:36 h
35 %
Symbol starker Schneefall
-5° / -4°
9 km/h
00:11 h
65 %
Symbol bedeckt
-5° / 3°
10 km/h
01:43 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -2°
26 km/h
03:25 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -2°
5 km/h
01:53 h
50 %
Symbol starker Regen
-4° / -1°
5 km/h
00:54 h
75 %
Symbol Nebel
-3° / -2°
9 km/h
00:01 h
15 %
Symbol bedeckt
-2° / 0°
6 km/h
01:26 h
25 %
Symbol Nebel
-1° / 2°
9 km/h
00:03 h
25 %
Symbol bedeckt
1° / 4°
15 km/h
01:18 h
45 %
Wien
Symbol bedeckt
-10° / -2°
17 km/h
00:19 h
35 %
Symbol Schneefall
-8° / -4°
4 km/h
00:03 h
55 %
Symbol Schneefall
-6° / 2°
20 km/h
01:21 h
70 %
Symbol wolkig
-8° / -4°
25 km/h
04:33 h
45 %
Symbol bedeckt
-10° / -4°
6 km/h
00:57 h
65 %
Symbol leichter Regen
-5° / 0°
11 km/h
01:25 h
80 %
Symbol Nebel
-4° / -2°
10 km/h
00:11 h
15 %
Symbol bedeckt
-4° / -1°
9 km/h
01:32 h
30 %
Symbol Nebel
-3° / 0°
12 km/h
00:54 h
30 %
Symbol bedeckt
-0° / 3°
8 km/h
00:56 h
45 %
St. Pölten
Symbol stark bewölkt
-6° / 1°
16 km/h
02:42 h
30 %
Symbol starker Schneefall
-6° / -5°
7 km/h
00:00 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 3°
5 km/h
02:25 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -2°
27 km/h
03:51 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -1°
5 km/h
01:36 h
50 %
Symbol starker Regen
-5° / -2°
3 km/h
00:48 h
80 %
Symbol Nebel
-4° / -2°
6 km/h
00:02 h
15 %
Symbol bedeckt
-3° / 0°
4 km/h
01:34 h
25 %
Symbol Nebel
-1° / 1°
10 km/h
00:12 h
30 %
Symbol bedeckt
-0° / 4°
18 km/h
01:21 h
45 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
-10° / -3°
4 km/h
00:04 h
50 %
Symbol Schneefall
-4° / -1°
9 km/h
00:15 h
65 %
Symbol Schneefall
-3° / 1°
10 km/h
00:10 h
80 %
Symbol stark bewölkt
-8° / -4°
15 km/h
02:34 h
40 %
Symbol bedeckt
-13° / -6°
3 km/h
00:18 h
60 %
Symbol bedeckt
-6° / 1°
2 km/h
01:30 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-3° / -2°
5 km/h
01:54 h
15 %
Symbol bedeckt
-5° / -1°
3 km/h
00:23 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 0°
7 km/h
02:26 h
30 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 1°
3 km/h
02:24 h
45 %
Linz
Symbol wolkig
-12° / -1°
3 km/h
06:04 h
40 %
Symbol bedeckt
-7° / -2°
1 km/h
00:35 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 3°
4 km/h
03:39 h
50 %
Symbol heiter
-6° / -1°
9 km/h
06:37 h
45 %
Symbol bedeckt
-12° / -2°
2 km/h
00:53 h
50 %
Symbol bedeckt
-4° / 3°
2 km/h
01:12 h
50 %
Symbol wolkig
-5° / 1°
3 km/h
03:43 h
20 %
Symbol bedeckt
-5° / 3°
3 km/h
01:07 h
35 %
Symbol heiter
-3° / 3°
3 km/h
06:49 h
45 %
Symbol bedeckt
-0° / 4°
2 km/h
00:03 h
50 %
Graz
Symbol wolkig
-10° / -3°
3 km/h
04:15 h
45 %
Symbol Schneefall
-9° / -3°
4 km/h
02:14 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-4° / -0°
4 km/h
04:05 h
65 %
Symbol heiter
-7° / -2°
5 km/h
07:02 h
45 %
Symbol bedeckt
-13° / -6°
4 km/h
01:11 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -0°
4 km/h
01:28 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-7° / 2°
4 km/h
02:18 h
20 %
Symbol bedeckt
-4° / 2°
3 km/h
00:47 h
40 %
Symbol bedeckt
-2° / 3°
3 km/h
00:49 h
45 %
Symbol Schneeregen
-0° / 3°
4 km/h
00:04 h
80 %
Klagenfurt
Symbol Schneefall
-10° / -2°
5 km/h
00:00 h
65 %
Symbol bedeckt
-2° / 3°
10 km/h
00:01 h
65 %
Symbol Schneefall
-2° / 2°
14 km/h
00:03 h
80 %
Symbol wolkig
-6° / -4°
11 km/h
04:45 h
50 %
Symbol Schneefall
-14° / -1°
12 km/h
00:03 h
70 %
Symbol bedeckt
-1° / 5°
9 km/h
00:35 h
50 %
Symbol wolkig
-2° / 3°
7 km/h
04:09 h
25 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 4°
7 km/h
02:31 h
40 %
Symbol wolkig
-5° / 2°
6 km/h
06:11 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 1°
5 km/h
02:39 h
50 %
Salzburg
Symbol Schneefall
-13° / -3°
7 km/h
00:18 h
70 %
Symbol starker Schneefall
-4° / 3°
6 km/h
01:00 h
55 %
Symbol Schneefall
-3° / 3°
10 km/h
00:28 h
70 %
Symbol wolkig
-4° / -2°
9 km/h
05:37 h
50 %
Symbol Schneefall
-13° / -0°
9 km/h
00:50 h
55 %
Symbol stark bewölkt
0° / 6°
11 km/h
01:30 h
40 %
Symbol wolkig
-3° / 8°
19 km/h
04:41 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 7°
15 km/h
01:54 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 6°
25 km/h
01:58 h
45 %
Symbol bedeckt
-2° / 6°
13 km/h
01:00 h
50 %
Innsbruck
Symbol Schneefall
-9° / -0°
25 km/h
00:00 h
80 %
Symbol einzelne Regenschauer
0° / 4°
22 km/h
02:37 h
75 %
Symbol Schneefall
-1° / -0°
22 km/h
00:00 h
> 95 %
Symbol leichter Schneefall
-5° / -4°
7 km/h
03:17 h
65 %
Symbol bedeckt
-10° / 3°
15 km/h
00:47 h
60 %
Symbol stark bewölkt
3° / 6°
7 km/h
03:19 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 4°
7 km/h
03:06 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 4°
9 km/h
04:23 h
45 %
Symbol wolkig
-4° / 4°
6 km/h
06:31 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 1°
6 km/h
00:12 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

Im Norden und im Bergland fällt am Sonntag zunächst noch Schnee, im Tagesverlauf lockert es dort jedoch etwas auf. Deutlich freundlicher verläuft der Tag im Südosten. Dazu bleibt es kalt, teils weht ein kräftiger Nordwestwind. Die Temperaturen bleiben zwischen minus drei und minus acht Grad.

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
