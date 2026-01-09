Schnee, Eis und Sperren: Österreich im Winterchaos

Gefrierender Regen in OÖ

Auch in Oberösterreich spitzte sich die Lage zu, nachdem der Schneefall stellenweise in gefrierenden Regen übergangen war. Im Salzburger Flachgau sorgte gefrierender Regen ebenfalls für große Rutschgefahr. In Niederösterreich war vor allem entlang der Donau, im Waldviertel und Richtung Wienerwald Vorsicht geboten. Wien startete mit teils heftigem Schneefall, im Laufe des Tages steigt jedoch durch Regen die Glatteisgefahr.