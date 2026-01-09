SPÖ-Zukunft: Wagnis Alltag und der rare Nachwuchs

LIVE: Mali-Goalie patzt, Senegal geht in Führung!
Africa-Cup-TICKER
Motiviert präsentierte sich die Kärntner SPÖ beim Neujahrsempfang des roten Renner-Instituts: Landesparteichef Daniel Fellner wagt „Ausgefallenes“, Landeshauptmann Peter Kaiser freut sich auf die Zukunft. Wann das LH-Amt übergeben wird, bleibt offen.
Mitten im Leben – dieses Motto nimmt sich die SPÖ 2026 vor; und eine gleichlautende Aktion, mit der wohl Landesparteichef Daniel Fellner bekannt(er) gemacht werden soll: Bei der „Mitten im Leben“-Tour soll er mehrere Monate „ausgefallene Aktivitäten“ im ganzen Bundesland erledigen, wie Landesgeschäftsführer David Pototschnig betont.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.