SPÖ-Zukunft: Wagnis Alltag und der rare Nachwuchs

Mitten im Leben – dieses Motto nimmt sich die SPÖ 2026 vor; und eine gleichlautende Aktion, mit der wohl Landesparteichef Daniel Fellner bekannt(er) gemacht werden soll: Bei der „Mitten im Leben“-Tour soll er mehrere Monate „ausgefallene Aktivitäten“ im ganzen Bundesland erledigen, wie Landesgeschäftsführer David Pototschnig betont.