Nach WM-Gold und Hochzeit wartet nun das Babyglück

Sie stellte 2025 in der Schweiz den Stunden-Weltrekord mit dem Handbike (36,132 Kilometer) auf, holte bei der Rad-WM in Belgien Gold im Einzelzeitfahren für Österreich. Und auch privat könnte Svetlana Moshkovich nicht glücklicher sein. Im September heiratete sie ihren italienischen Freund Andrea, den sie einst in einem Paracycling-Team kennengelernt hatte. Anfang Juni werden die beiden erstmals Eltern.