Schwangere Sportheldin

Nach WM-Gold und Hochzeit wartet nun das Babyglück

Sport-Mix
09.01.2026 12:30
Im September heiratete Svetlana Moshkovich in Cattolica ihren italienischen Freund Andrea. Dabei ...
Im September heiratete Svetlana Moshkovich in Cattolica ihren italienischen Freund Andrea. Dabei entstand dieses emotionale Foto. Anfang Juni werden die beiden erstmals Eltern.(Bild: Paolo Codeluppi)

Sie stellte 2025 in der Schweiz den Stunden-Weltrekord mit dem Handbike (36,132 Kilometer) auf, holte bei der Rad-WM in Belgien Gold im Einzelzeitfahren für Österreich. Und auch privat könnte Svetlana Moshkovich nicht glücklicher sein. Im September heiratete sie ihren italienischen Freund Andrea, den sie einst in einem Paracycling-Team kennengelernt hatte. Anfang Juni werden die beiden erstmals Eltern.

0 Kommentare

Svetlana strahlt: „Es ist ein kleines Wunder, das ich im Bauch habe, ein Geschenk des Lebens.“ Die 42-Jährige erzählt: „Unser Baby ist wie wir sehr aktiv. Es hat sich bei den bisherigen Ultraschall-Untersuchungen viel bewegt und uns einmal sogar die Zunge gezeigt.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading
