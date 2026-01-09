Nach WM-Gold und Hochzeit wartet nun das Babyglück

Hirscher-Beben: Ski-Routinier unterbreitet Angebot
Sie stellte 2025 in der Schweiz den Stunden-Weltrekord mit dem Handbike (36,132 Kilometer) auf, holte bei der Rad-WM in Belgien Gold im Einzelzeitfahren für Österreich. Und auch privat könnte Svetlana Moshkovich nicht glücklicher sein. Im September heiratete sie ihren italienischen Freund Andrea, den sie einst in einem Paracycling-Team kennengelernt hatte. Anfang Juni werden die beiden erstmals Eltern.
Svetlana strahlt: „Es ist ein kleines Wunder, das ich im Bauch habe, ein Geschenk des Lebens.“ Die 42-Jährige erzählt: „Unser Baby ist wie wir sehr aktiv. Es hat sich bei den bisherigen Ultraschall-Untersuchungen viel bewegt und uns einmal sogar die Zunge gezeigt.“
