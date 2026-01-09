Vorteilswelt
In Videofalle getappt:

Einbrecher suchten dieselbe Trafik zweimal heim

Wien
09.01.2026 16:00

Eine Gruppe junger Männer trieb in den letzten Tagen im Wienerberg und Heuberggstätten in Favoriten ihr Unwesen. Eine Trafik in der Sibeliusstraße wurde – wie Aufnahmen, die der „Krone“ vorliegen, zeigen – gar zweimal ins Visier genommen. Auch drei weitere Trafiken, eine Tankstelle und eine Apotheke, sind als Tatorte bekannt.

0 Kommentare

Um exakt 22.04 Uhr in der Nacht auf Mittwoch tauchen – wie der „Krone“ vorliegende Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen – dunkel gekleidete und vermummte Gestalten vor einer Trafik in der Sibeliusstraße in Favoriten auf. Sie versuchen zögerlich, mit einem Hammer in die Trafik zu gelangen – und scheitern kläglich. Wie die Trafikantin der „Krone“ verriet, kamen die Einbrecher in der Nacht auf Freitag zurück. Auch hier liegen Aufnahmen vor, es wird ermittelt.

(Bild: zVg)
Zwei Nächte später sind die Einbrecher zurück – nun versuchen sie es mit roher Gewalt.
Zwei Nächte später sind die Einbrecher zurück – nun versuchen sie es mit roher Gewalt.(Bild: zVg)
Teilweise erfolgreich: Die Trümmer liegen am Boden, der Einbrecher greift zu „Tschick“ und Co.
Teilweise erfolgreich: Die Trümmer liegen am Boden, der Einbrecher greift zu „Tschick“ und Co.(Bild: zVg)

Trümmer überall, Beute aber überschaubar
Kurz vor halb 12 zertrümmern die Einbrecher die Glas-Eingangstür. Abwechselnd laufen sie dafür zum Eingang, treten und schlagen darauf ein – der Rest der Bande scheint an den umliegenden Straßenecken Schmiere zu stehen. Die Einbrecher bedienten sich im Inneren des Geschäftes. Ein Gitter hält sie jedoch davon ab, die gesamte Trafik auszuräumen. Die magere Beute laut Besitzern: zehn E-Zigaretten, etliche Feuerzeuge und Liquids.

Beim ersten Einbruch hielten die Scheiben der Trafik noch stand.
Beim ersten Einbruch hielten die Scheiben der Trafik noch stand.(Bild: zVg)
Nicht so nach dem zweiten Coup. Der Sachschaden ist enorm.
Nicht so nach dem zweiten Coup. Der Sachschaden ist enorm.(Bild: zVg)
Ins Geschäft hinein schafften es die jungen Einbrecher dank eines Gitters zum Glück nicht.
Ins Geschäft hinein schafften es die jungen Einbrecher dank eines Gitters zum Glück nicht.(Bild: zVg)

Trafik blieb nicht das einzige Opfer
Während jene darauf hofft, dass die in der Gegend recht umtriebige Bande bald geschnappt wird, weiß die Polizei von weiteren Fällen. Das Landeskriminalamt muss nun ermitteln, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, sagt Polizei-Pressesprecherin Anna Gutt. Der Verdacht liegt zumindest nahe, denn allein in den letzten sechs Wochen wurde in der näheren Umgebung in drei weitere Trafiken, eine Tankstelle und eine Apotheke eingebrochen. 

Zitat Icon

Die Sorgen und Ängste, die wir hier haben, sind nicht schön. Ich hoffe, die Polizei erwischt diese Einbrecher endlich.

Trafikantin, deren Geschäft zweimal ins Visier genommen wurde

Auch auf der Baustelle waren Einbrecher unterwegs
Schon gefasst sind indes ein Serbe (43) und ein 35-jähriger Kroate. Die beiden Männer waren am Donnerstagabend von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet worden, wie sie Gegenstände von einer Baustelle in Simmering in den Pkw verluden. Aufgrund der Beschreibung konnte das Auto in der Nähe angehalten werden. Das Diebesgut war ebenso im Auto wie eine geringe Menge Suchtgift – das diebische Duo wurde festgenommen. 

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
