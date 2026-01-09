Einbrecher suchten dieselbe Trafik zweimal heim

Trafik blieb nicht das einzige Opfer

Während jene darauf hofft, dass die in der Gegend recht umtriebige Bande bald geschnappt wird, weiß die Polizei von weiteren Fällen. Das Landeskriminalamt muss nun ermitteln, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, sagt Polizei-Pressesprecherin Anna Gutt. Der Verdacht liegt zumindest nahe, denn allein in den letzten sechs Wochen wurde in der näheren Umgebung in drei weitere Trafiken, eine Tankstelle und eine Apotheke eingebrochen.