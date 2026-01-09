Einbrecher suchten dieselbe Trafik zweimal heim

Eine Gruppe junger Männer trieb in den letzten Tagen im Wienerberg und Heuberggstätten in Favoriten ihr Unwesen. Eine Trafik in der Sibeliusstraße wurde – wie Aufnahmen, die der „Krone“ vorliegen, zeigen – gar zweimal ins Visier genommen. Auch drei weitere Trafiken, eine Tankstelle und eine Apotheke, sind als Tatorte bekannt.
Um exakt 22.04 Uhr in der Nacht auf Mittwoch tauchen – wie der „Krone“ vorliegende Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen – dunkel gekleidete und vermummte Gestalten vor einer Trafik in der Sibeliusstraße in Favoriten auf. Sie versuchen zögerlich, mit einem Hammer in die Trafik zu gelangen – und scheitern kläglich. Wie die Trafikantin der „Krone“ verriet, kamen die Einbrecher in der Nacht auf Freitag zurück. Auch hier liegen Aufnahmen vor, es wird ermittelt.
Trümmer überall, Beute aber überschaubar
Kurz vor halb 12 zertrümmern die Einbrecher die Glas-Eingangstür. Abwechselnd laufen sie dafür zum Eingang, treten und schlagen darauf ein – der Rest der Bande scheint an den umliegenden Straßenecken Schmiere zu stehen. Die Einbrecher bedienten sich im Inneren des Geschäftes. Ein Gitter hält sie jedoch davon ab, die gesamte Trafik auszuräumen. Die magere Beute laut Besitzern: zehn E-Zigaretten, etliche Feuerzeuge und Liquids.
Trafik blieb nicht das einzige Opfer
Während jene darauf hofft, dass die in der Gegend recht umtriebige Bande bald geschnappt wird, weiß die Polizei von weiteren Fällen. Das Landeskriminalamt muss nun ermitteln, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, sagt Polizei-Pressesprecherin Anna Gutt. Der Verdacht liegt zumindest nahe, denn allein in den letzten sechs Wochen wurde in der näheren Umgebung in drei weitere Trafiken, eine Tankstelle und eine Apotheke eingebrochen.
Die Sorgen und Ängste, die wir hier haben, sind nicht schön. Ich hoffe, die Polizei erwischt diese Einbrecher endlich.
Trafikantin, deren Geschäft zweimal ins Visier genommen wurde
Auch auf der Baustelle waren Einbrecher unterwegs
Schon gefasst sind indes ein Serbe (43) und ein 35-jähriger Kroate. Die beiden Männer waren am Donnerstagabend von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet worden, wie sie Gegenstände von einer Baustelle in Simmering in den Pkw verluden. Aufgrund der Beschreibung konnte das Auto in der Nähe angehalten werden. Das Diebesgut war ebenso im Auto wie eine geringe Menge Suchtgift – das diebische Duo wurde festgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.