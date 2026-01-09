Vonn scherzt und bangt: „Das Positive daran …“

Lindsey Vonn hat sich am Freitag mit einem Instagram-Video aus Zauchensee gemeldet. Dabei sieht man die US-Amerikanerin auf der Piste, wie sie von der Absage des zweiten Trainings erfährt. Sie reagiert mit Humor und bangt doch um das geplante Rennwochenende.
„Die Ironie unseres Sports ist, dass wir um Schnee beten, aber nicht Ski fahren können, wenn wir zu viel davon bekommen, lol“, schreibt Vonn zu ihrem Instagram-Beitrag. Darauf ist die US-Amerikanerin bei anhaltendem Schneefall auf der Piste in Zauchensee zu sehen.
Zunächst bereitet sie sich noch auf das geplante zweite Training vor – dann erscheint in großen Lettern: „Training abgesagt“. Daraufhin macht sie die mit Schnee bedeckte Vonn auf den Weg ins Tal und sieht dabei Konkurrentin Alice Robinson, die gerade das Schneechaos ebenfalls auf Video festhält.
Die Ski-Queen macht sich einen Spaß und fährt direkt zur Neuseeländerin, tippt sie an und fragt sie scherzend: „Alice, was filmst du?“
Sorgenfalten bei Vonn
Allerdings gibt es durchaus auch Sorgenfalten bei der 41-Jährigen. „Das Positive daran ist, dass ich ein wenig Zeit zum Ausruhen habe. Ich habe mir anscheinend eine Erkältung oder etwas Ähnliches eingefangen, aber insgesamt fühle ich mich nicht allzu schlecht. Also werde ich diese Zeit sinnvoll nutzen“, erklärt sie schließlich noch.
Im Salzburger Land sind am Samstag (11.30 Uhr) eine Abfahrt und am Sonntag (12.00/jeweils im „Sportkrone.at“-Liveticker) ein Super-G geplant. Falls das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. „Ich hoffe, dass wir morgen das Rennen starten können. Daumen drücken“, so Vonn abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.