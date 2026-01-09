Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Video aus Zauchensee

Vonn scherzt und bangt: „Das Positive daran …“

Ski Alpin
09.01.2026 15:39
Lindsey Vonn nimmt das winterliche Schneegetöse mit Humor.
Lindsey Vonn nimmt das winterliche Schneegetöse mit Humor.(Bild: GEPA)

Lindsey Vonn hat sich am Freitag mit einem Instagram-Video aus Zauchensee gemeldet. Dabei sieht man die US-Amerikanerin auf der Piste, wie sie von der Absage des zweiten Trainings erfährt. Sie reagiert mit Humor und bangt doch um das geplante Rennwochenende. 

0 Kommentare

„Die Ironie unseres Sports ist, dass wir um Schnee beten, aber nicht Ski fahren können, wenn wir zu viel davon bekommen, lol“, schreibt Vonn zu ihrem Instagram-Beitrag. Darauf ist die US-Amerikanerin bei anhaltendem Schneefall auf der Piste in Zauchensee zu sehen.

Zunächst bereitet sie sich noch auf das geplante zweite Training vor – dann erscheint in großen Lettern: „Training abgesagt“. Daraufhin macht sie die mit Schnee bedeckte Vonn auf den Weg ins Tal und sieht dabei Konkurrentin Alice Robinson, die gerade das Schneechaos ebenfalls auf Video festhält. 

Lesen Sie auch:
An ein zweites Training war in Zauchensee am Freitag nicht zu denken. 
Weltcup in Zauchensee
Tiefster Winter! Zweites Damen-Training abgesagt
09.01.2026

Die Ski-Queen macht sich einen Spaß und fährt direkt zur Neuseeländerin, tippt sie an und fragt sie scherzend: „Alice, was filmst du?“

Sorgenfalten bei Vonn
Allerdings gibt es durchaus auch Sorgenfalten bei der 41-Jährigen. „Das Positive daran ist, dass ich ein wenig Zeit zum Ausruhen habe. Ich habe mir anscheinend eine Erkältung oder etwas Ähnliches eingefangen, aber insgesamt fühle ich mich nicht allzu schlecht. Also werde ich diese Zeit sinnvoll nutzen“, erklärt sie schließlich noch.

Im Salzburger Land sind am Samstag (11.30 Uhr) eine Abfahrt und am Sonntag (12.00/jeweils im „Sportkrone.at“-Liveticker) ein Super-G geplant. Falls das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. „Ich hoffe, dass wir morgen das Rennen starten können. Daumen drücken“, so Vonn abschließend. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
135.374 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.019 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
98.474 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Ski Alpin
Video aus Zauchensee
Vonn scherzt und bangt: „Das Positive daran …“
Die Ski-Welt reagiert
Hirscher-Beben: Ski-Routinier unterbreitet Angebot
„Geht sich nicht aus“
Hirscher: Kein Weltcup, keine Olympischen Spiele
Herbst-Kolumne
Erfrischend! So stelle ich mir den Slalomsport vor
Weltcup in Zauchensee
Tiefster Winter! Zweites Damen-Training abgesagt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf