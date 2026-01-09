Sieg! Astner triumphiert im RTL von Sestriere

LIVE: Mali-Goalie patzt, Senegal geht in Führung!
Africa-Cup-TICKER
Nina Astner hat zum vierten Mal in ihrer Ski-Karriere im Europacup, der Liga unter dem Weltcup, gewonnen!
Die 25-jährige Tirolerin siegte am Freitag beim ersten von zwei Riesentorläufen in Sestriere mit Respektabstand.
Zuletzt am Semmering stark
Die Schweizerin Dania Allenbach auf Platz zwei lag 0,54 Sekunden zurück und war die Einzige, deren Rückstand unter einer Sekunde lag.
Astner hatte vor Kurzem am Semmering mit Platz zwölf ihr bestes Weltcup-Resultat erreicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.