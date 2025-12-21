Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Glücklich mit 72

Haben Sie Ihre große Liebe gefunden, Herr Albert?

Österreich
21.12.2025 11:00
Anna (68) und Albert (72) in der Brigittakirche, wo ihr erstes Date stattfand.
Anna (68) und Albert (72) in der Brigittakirche, wo ihr erstes Date stattfand.(Bild: Eva Manhart)

Klingt wie ein Weihnachtsmärchen, ist aber wahr! Herr Albert aus „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ hat nach einem „Krone“-Interview seine Traumfrau getroffen. Nun haben die beiden Verlobung gefeiert. Und sprechen offen über ihr spätes Glück.

0 Kommentare

Sie kommen Hand in Hand zur ziegelroten Brigittakirche im 20. Wiener Gemeindebezirk, beide in dicke Jacken und Schals gehüllt. „Das ist sie“, erklärt Herr Albert ganz stolz, „die Anna!“

Die Frau an seiner Seite lächelt geschmeichelt, später wird sie erzählen, dass sie eigentlich gar keinen Mann gesucht, dass Albert aber mit seinem Charme und viel Hartnäckigkeit ihr Herz gewonnen habe.

An Fichten und Nordmanntannen vorbei steigen sie die Treppen zum Gotteshaus empor, in dem sie einander an Richard Lugners Todestag im August, wenige Tage nach dem „Krone“-Sonntagsinterview mit Herrn Albert, zum ersten Mal getroffen haben. „Er war wirklich ein feiner, ein unbeschreiblicher Mensch“, hatte Herr Albert von seinem ehemaligen Chef geschwärmt. Und so zündet er vier Monate später noch einmal Kerzen für ihn an, diesmal gemeinsam mit Anna, die auch ein Lugner-Fan ist. Schließlich ist der Baumeister posthum das unsichtbare Band ihrer Verbindung.

Beim Christbaummarkt in Brigittenau: Weihnachten verbringen sie bei ihr, Silvester bei ihm.
Beim Christbaummarkt in Brigittenau: Weihnachten verbringen sie bei ihr, Silvester bei ihm.(Bild: Eva Manhart)

Drüben im Café Monika nehmen sie dann vor einem blau geschmückten Christbaum Platz und halten wieder Händchen.

„Krone“: Gratulation zur Verlobung! Kommt nicht so oft vor mit 72 bzw. 68.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
316.511 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
136.669 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
120.597 mal gelesen
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Glücklich mit 72
Haben Sie Ihre große Liebe gefunden, Herr Albert?
Ungleiches Ländermatch
Einheimische schlugen Deutschen in Lokal blutig
Tod im Paradies
Costa Rica: Mörder von Österreicherin gefasst
Krone Plus Logo
Reform auf dem Papier
Experten zerlegen Vorarlbergs Psychiatriestrategie
Ursache rätselhaft
Pkw-Lenker kracht gegen Betonmauer und stirbt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf