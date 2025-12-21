Haben Sie Ihre große Liebe gefunden, Herr Albert?

Klingt wie ein Weihnachtsmärchen, ist aber wahr! Herr Albert aus „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ hat nach einem „Krone“-Interview seine Traumfrau getroffen. Nun haben die beiden Verlobung gefeiert. Und sprechen offen über ihr spätes Glück.
Sie kommen Hand in Hand zur ziegelroten Brigittakirche im 20. Wiener Gemeindebezirk, beide in dicke Jacken und Schals gehüllt. „Das ist sie“, erklärt Herr Albert ganz stolz, „die Anna!“
Die Frau an seiner Seite lächelt geschmeichelt, später wird sie erzählen, dass sie eigentlich gar keinen Mann gesucht, dass Albert aber mit seinem Charme und viel Hartnäckigkeit ihr Herz gewonnen habe.
An Fichten und Nordmanntannen vorbei steigen sie die Treppen zum Gotteshaus empor, in dem sie einander an Richard Lugners Todestag im August, wenige Tage nach dem „Krone“-Sonntagsinterview mit Herrn Albert, zum ersten Mal getroffen haben. „Er war wirklich ein feiner, ein unbeschreiblicher Mensch“, hatte Herr Albert von seinem ehemaligen Chef geschwärmt. Und so zündet er vier Monate später noch einmal Kerzen für ihn an, diesmal gemeinsam mit Anna, die auch ein Lugner-Fan ist. Schließlich ist der Baumeister posthum das unsichtbare Band ihrer Verbindung.
Drüben im Café Monika nehmen sie dann vor einem blau geschmückten Christbaum Platz und halten wieder Händchen.
„Krone“: Gratulation zur Verlobung! Kommt nicht so oft vor mit 72 bzw. 68.
