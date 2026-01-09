„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!

Großer Dank an Helfer, Ärzte und Co.

Passiert ist der Unfall offenbar in Seefeld. Abwerzger bedankte sich bei den Ersthelfern, Rettungskräften und Ärzten. „Danke der Bergrettung Seefeld/Rosshütte, dem Roten Kreuz, den Mitarbeitern der Klinik in Hall, der Notaufnahme und der interdisziplinären Chirurgie. Es ist wirklich sensationell, was die Damen und Herren in den Krankenhäusern leisten. Der Stressfaktor am Freitagabend in der Notaufnahme war enorm und trotzdem waren die behandelnden Ärzte und das sonstige Klinik-Personal zuvorkommend, freundlich und kompetent“, schrieb er auf Facebook weiter.