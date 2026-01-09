Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Brüche, Operation

„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!

Tirol
09.01.2026 08:05
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen.
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen.(Bild: hopsalka - stock.adobe.com)

Denkbar schlecht begann das neue Jahr für Tirols FPÖ-Landesparteichef Markus Abwerzger – aber nicht politisch, sondern gesundheitlich. Der blaue Frontmann verletzte sich bei einem Skiunfall vor wenigen Tagen schwer, er erlitt Brüche und musste offenbar sogar operiert werden. Statt Parteibüro heißt es jetzt vorerst Homeoffice.

0 Kommentare

Eine ganze Reihe schwerer Skiunfälle ereignete sich in den vergangenen Tagen und Wochen in Tirol. Dementsprechend rund geht es auch in den Unfallambulanzen. „Erwischt“ hat es jetzt mit dem blauen Tiroler Landesparteiobmann Markus Abwerzger auch einen prominenten Politiker.

„Rettungskette ausgezeichnet funktioniert“
„Mich hat es am vergangenen Freitag beim Abend-Skilauf ziemlich zerlegt. Zwei Brüche, aber sonst ist – Gott sei Dank – nicht mehr passiert. Ich hatte Glück im Unglück und die Rettungskette und die Versorgung haben ausgezeichnet funktioniert“, schrieb Abwerzger auf seiner Facebook-Seite.

Zitat Icon

Ich konnte die Klinik nach einer erfolgreichen Operation wieder verlassen.

Markus Abwerzger

Bild: Christof Birbaumer

Er habe die Klinik nach einer „erfolgreichen Operation“ wieder verlassen können. „Die Mobilität ist in den nächsten Wochen noch ein wenig eingeschränkt, jedoch bin ich wieder voller Tatendrang“, so Tirols FPÖ-Chef.

Großer Dank an Helfer, Ärzte und Co.
Passiert ist der Unfall offenbar in Seefeld. Abwerzger bedankte sich bei den Ersthelfern, Rettungskräften und Ärzten. „Danke der Bergrettung Seefeld/Rosshütte, dem Roten Kreuz, den Mitarbeitern der Klinik in Hall, der Notaufnahme und der interdisziplinären Chirurgie. Es ist wirklich sensationell, was die Damen und Herren in den Krankenhäusern leisten. Der Stressfaktor am Freitagabend in der Notaufnahme war enorm und trotzdem waren die behandelnden Ärzte und das sonstige Klinik-Personal zuvorkommend, freundlich und kompetent“, schrieb er auf Facebook weiter.

Lesen Sie auch:
Viel los ist derzeit auf den Pisten und in den Notfallambulanzen.
Krone Plus Logo
Unfälle häufen sich
Chirurg warnt: „Fatale Konstellation auf Pisten“
06.01.2026

Für die nächste Zeit werde Abwerzger im Homeoffice tätig sein. Abschließend richtete er noch einen Appell an seine Follower: „Passt auf euch auf. In solchen Momenten wird einem wieder bewusst, dass das Wichtigste die Familie und die Gesundheit ist (sic!).“

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
Ein Demonstrant steht in Abdanan auf dem bei den Protesten verstreuten Reis.
Wut im ganzen Land
Proteste im Iran: „System lässt Menschen hungern“
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
132.000 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
120.379 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
113.150 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf