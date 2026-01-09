GAK bereitet sich auf ersten großen Geldregen vor!

LIVE: Mali-Goalie patzt, Senegal geht in Führung!
Africa-Cup-TICKER
Der GAK bestreitet aktuell sein zweites Jahr in der Bundesliga, überwintert auf Platz elf. Einige Spieler konnten sich trotz durchwachsenen Halbjahres ins Rampenlicht spielen. Beres Owusu etwa. Sadik Fofana genauso. Aber auch Jacob Italiano. Nun steht dem Klub der erste Abgang bevor. Und damit ein Geldregen, den es seit der Neugründung noch nicht gegeben hat.
