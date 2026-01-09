Heute LIVE: Viertelfinal-Start mit Mali – Senegal

Favoritenrolle aufseiten der Senegalesen

Gegner Senegal tat sich in seinen vier Partien beim Africa Cup 2025/26 leichter, gewann gegen Botswana und Benin jeweils 3:0, trennte sich von der DR Kongo mit einem Unentschieden und ließ dann im Achtelfinale gegen den Sudan trotz eines frühen Treffers zum 0:1 mit einem 3:1 nichts anbrennen. Dennoch: Die Favoritenrolle liegt aufseiten der Senegalesen, wie auch die Buchmacher meinen, aber auf dem Rasen muss auch Mali erst einmal besiegt werden ...