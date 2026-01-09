Vorteilswelt
Africa-Cup-TICKER

Heute LIVE: Viertelfinal-Start mit Mali – Senegal

Fußball International
09.01.2026 04:58
Werden die Mali-Stars Dorgeles Nene, Lassine Sinayoko und Yves Bissouma auch nach dem ...
Werden die Mali-Stars Dorgeles Nene, Lassine Sinayoko und Yves Bissouma auch nach dem Viertelfinale gegen Senegal wieder so jubeln können?(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Der Africa Cup geht in seine finale Phase, die Viertelfinale stehen an: Im ersten Spiel der letzten acht Teams treffen heute ab 17 Uhr Mali und Senegal aufeinander. Wir berichten live (siehe unten).

Dass Mali im Viertelfinale steht, ist durchaus überraschend – nicht unbedingt deswegen, weil es der Mannschaft von der Qualität her nicht zuzutrauen gewesen wäre, sondern weil das Team von Trainer Tom Saintfiet im bisherigen Turnierverlauf keinen einzigen Sieg nach 90 Minuten einfahren hat können. In der Gruppenphase gab es drei Remis – 1:1 gegen Sambia, 1:1 gegen Marokko, 0:0 gegen die Komoren – und im Achtelfinale wurde Tunesien erst im Elfmeterschießen bezwungen.

Favoritenrolle aufseiten der Senegalesen
Gegner Senegal tat sich in seinen vier Partien beim Africa Cup 2025/26 leichter, gewann gegen Botswana und Benin jeweils 3:0, trennte sich von der DR Kongo mit einem Unentschieden und ließ dann im Achtelfinale gegen den Sudan trotz eines frühen Treffers zum 0:1 mit einem 3:1 nichts anbrennen. Dennoch: Die Favoritenrolle liegt aufseiten der Senegalesen, wie auch die Buchmacher meinen, aber auf dem Rasen muss auch Mali erst einmal besiegt werden ...

