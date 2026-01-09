Chaos in Deutschland
Sturmtief „Elli“: Schmeemassen, Unfälle, Tote
Wie angekündigt sorgt das Sturmtief „Elli“ in weiten Teilen Deutschlands für ein Wetterchaos. Während der Norden unter einer Schneewalze begraben wird, kämpfen andere Regionen mit Glatteis. In Bayern gab es schon zahlreiche Unfälle, einer endete tödlich.
Auf den schnee- und eisglatten Straßen in Bayern haben Dutzende Unfälle für zahlreiche Polizeieinsätze gesorgt. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Dingolfing-Landau kamen zwei Menschen ums Leben. Wie ein Polizeisprecher sagte, war eines der Autos auf einer Staatsstraße bei Reisbach ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug geriet daraufhin auf die Gegenspur. Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto. Die Fahrer erlitten tödliche Verletzungen.
Lkw steckten fest
In Unterfranken rückte die Polizei mindestens 54 Mal aus, wie ein Sprecher sagte. Auf den dortigen Autobahnen ging es mehrmals nicht weiter, etwa auf der A71 bei Oberthulba (Landkreis Bad Kissingen), wo rund zwei Dutzend Lastwagen im Schneetreiben nicht mehr vorankamen. Auf der A71 fuhren sich mehrere Fahrzeuge fest. Und auf der A70 im Landkreis Schweinfurt war ein Lastwagen auf der glatten Fahrbahn in die Leitplanke geprallt, verletzt wurde niemand.
Unterdessen wird auch der Norden Deutschlands eingeschneit. Der Schwerpunkt ist in der nördlichen Lüneburger Heide zu finden. Wettermodelle rechnen mit 20 bis 40 Zentimeter Schnee von Emden bis Berlin oder Dresden. Sturm „Elli“ wird wohl die größte Schneelage seit Jahren in Norddeutschland auslösen. Es drohen bis zu einem halben Meter hohe Schneeverwehungen.
Deutsche Bahn stellt Fernverkehr im Norden ein
Die Deutsche Bahn (DB) stellte den Fernverkehr in Norddeutschland vorübergehend ein. Aufgrund der Witterungsbedingungen sei der Schienenverkehr im Großraum Hannover „bis mindestens heute Mittag“ unterbrochen. Damit sei eines der bundesweit wichtigsten Drehkreuze betroffen „und der Fernverkehr im Norden Deutschlands nicht mehr möglich“. Die Einstellun g sei „notwendig, um Fahrgäste, Mitarbeitende und Fahrzeuge zu schützen“.
Bereits zuvor hatte die Bahn Zugausfälle und Verspätungen auf Fern- und Regionalstrecken im Norden gemeldet. Betroffen waren auch andere Bahnunternehmen. Die S-Bahn in Hannover stellte ihren Betrieb komplett ein. Die regionalen Bahnunternehmen Metronom und Erixx aus Niedersachsen berichteten von Problemen durch eingefrorene Weichen und Schneeverwehungen. „Ab Mittag werden fast alle Strecken nicht mehr befahrbar sein“, erklärten die Firmen in Uelzen und Celle.
Schulen geschlossen
An Schulen in Hamburg, Niedersachsen, Bremen und weiten Teilen Schleswig-Holsteins fiel der Präsenzunterricht aus. In anderen Ländern wie Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg war die Präsenzpflicht aufgehoben.
Ausgelöst wurde die brisante Wetterlage durch Sturmtief „Elli“, das sich von Westen her nähert und warme Luft vom Atlantik mit sich bringt. Diese trifft über Nord- und Ostdeutschland auf kältere Luftmassen. Der Wetterdienst erwartete am Freitag in weiten Teilen des Landes noch Neuschneemengen zwischen fünf und 15 Zentimetern meist innerhalb weniger Stunden. Ab dem Nachmittag sollten die Schneefälle merklich nachlassen. Die Gefahr von Schneeverwehungen aufgrund des Sturms sollte erst in der Nacht allmählich zurückgehen.
Fotoserie: „Sturmtief „Elli“ hat Deutschland fest im Griff
Wintersturm „Goretti“ in Frankreich
Wegen des schweren Wintersturms „Goretti“ waren in Frankreich Freitagfrüh hunderttausende Haushalte ohne Strom. Wie der französische Versorger Enedis mitteilte, fiel in rund 380.000 Haushalten der Strom aus, vor allem in der Normandie. Auch Bewohner der Bretagne, der Picardie nördlich von Paris und der Region Île-de-France waren betroffen.
Der französische Wetterdienst warnte vor heftigen Sturmböen, insbesondere im Département Manche an der Küste des Ärmelkanals, wo die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen wurde. In der Nacht wurden in dem Département Sturmböen von 213 Stundenkilometern gemessen. Die Präfektur rief die Menschen auf, zu Hause zu bleiben und nicht mit dem Auto zu fahren. In der Region kam es auch zu Einschränkungen im Bahnverkehr.
Auch Großbritannien muss sich wappnen
Auch in Großbritannien hatte der Wetterdienst Met Office am Donnerstag vor starkem Wind und heftigen Schneefällen gewarnt und gab für mehrere Regionen Unwetterwarnungen heraus. Vor allem in Wales und den englischen Midlands ist demnach mit erheblichem Schneefall zu rechnen.
