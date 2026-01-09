Sturmtief „Elli“: Schmeemassen, Unfälle, Tote

Ausgelöst wurde die brisante Wetterlage durch Sturmtief „Elli“, das sich von Westen her nähert und warme Luft vom Atlantik mit sich bringt. Diese trifft über Nord- und Ostdeutschland auf kältere Luftmassen. Der Wetterdienst erwartete am Freitag in weiten Teilen des Landes noch Neuschneemengen zwischen fünf und 15 Zentimetern meist innerhalb weniger Stunden. Ab dem Nachmittag sollten die Schneefälle merklich nachlassen. Die Gefahr von Schneeverwehungen aufgrund des Sturms sollte erst in der Nacht allmählich zurückgehen.

Fotoserie: „Sturmtief „Elli“ hat Deutschland fest im Griff

