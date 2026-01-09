Kein Rennen für Hirscher ++ Altachs neuer Trainer

Marcel Hirscher wird in dieser Saison kein Rennen bestreiten, Altach gibt nach dem Abgang von Fabio Ingolitsch den neuen Trainer bekannt und Österreichs Handballer gehen in die heiße Vorbereitungsphase vor der Europameisterschaft – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 9. Jänner.