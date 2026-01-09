Die großen royalen Liebes-Jubiläen 2026

2026 wird royaler Ausnahmezustand! Ein Blick in die Kalender der Königshäuser verrät: Dieses Jahr steht ganz im Zeichen der großen Liebe, der ewigen Treue und der ganz großen Emotionen. Palast-Konditoren weltweit dürften längst Überstunden schieben, denn gefeiert wird in Gold, Silber, Kristall – und mit ordentlich Glamour. Vor allem in Schweden!
Am 19. Juni 2026 feiern König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia ihre Goldene Hochzeit. 50 Jahre Ehe, die 1976 mit einer märchenhaften Sommerhochzeit begann und seither zwischen Staatsbanketten, Weltpolitik und inniger Familiennähe Bestand hat.
Eine royale Liebesgeschichte wie aus dem Bilderbuch. Unvergessen Silvia Sommerlaths Worte bei der Verlobung: „Es war nicht die Entscheidung, einen König zu heiraten. Es war die Entscheidung, den Mann zu heiraten, den man liebt.“
Das Königshaus hat bereits bekannt gegeben, dass das historische Liebesereignis am Wochenende davor, also am Samstag, dem 13. Juni, in Stockholm groß gefeiert wird. Zusammen mit neuen, offiziellen Porträts des Königspaares, verriet der Palast, dass die Feierlichkeiten zur Goldenen Hochzeit mit einem Te Deum für geladene Gäste in der Schlosskirche beginnen. Im Laufe des Tages werden der König und die Königin außerdem auf der königlichen Schaluppe Vasaorden und in einem Pferdegespann durch Stockholm reisen.
Und als wäre das nicht genug, legt der König nur wenige Wochen vorher nach: Am 30. April wird Carl Gustaf 80 Jahre alt. Schweden darf sich auf ein doppeltes Festjahr in Blau-Gelb freuen!
Auch Norwegen greift zum Taschentuch
Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit feiern am 25. August ihre Silberhochzeit. Vom unkonventionellen Liebespaar zur tragenden Säule der Monarchie – 25 Jahre später sind sie das emotionale Herz des Landes, das ausgerechnet jetzt die härtesten Proben ihres gemeinsamen Lebens zu bewältigen hat.
Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Lungenerkrankung Lungenfibrose und benötigt eine Transplantation. Zugleich muss sie den im Februar beginnenden Prozess wegen Gewaltiätigkeit und sexueller Übergriffe gegen ihren ältesten Sohn aus einer früheren Beziehung, Marius Hoiby, durchstehen.
In den Niederlanden blicken Prinz Constantijn und Prinzessin Laurentien im Mai 2026 auf 25 gemeinsame Ehejahre zurück – bodenständig, engagiert und immer etwas abseits des ganz großen Rampenlichts.
Fast historisch wird es in Luxemburg: Der ehemalige Großherzog Henri und Maria Teresa feiern ihren 45. Hochzeitstag. Eine Partnerschaft, die politische Verantwortung, persönliche Höhen und Tiefen und Jahrzehnte öffentlicher Aufmerksamkeit überdauert hat.
Die „jungen“ Royal-Paare im Kristall-Fieber
Prinz William und Prinzessin Kate feiern am 29. April 2026 bereits ihre Kristallhochzeit (15 Jahre). Es fühlt sich an wie gestern, als Kate im ikonischen Alexander-McQueen-Kleid die Westminster Abbey betrat. Heute sind sie DAS Power-Paar der britischen Monarchie – inklusive drei wohlerzogenen, sehr beliebten Thronfolgern.
Und der Kristall-Reigen geht weiter: Auch Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco sowie Prinz Williams Cousine Zara und Mike Tindall sagen 2026 ebenfalls „Cheers“ auf 15 Ehejahre. Der Champagner wird fließen.
Ein Jahrhundert für die Ewigkeit: Queen Elizabeth II.
Bei all dem Feiern wird es auch still, ehrfürchtig und emotional.
Im April 2026 hätte Queen Elizabeth II. ihren 100. Geburtstag gefeiert. Auch wenn sie nicht mehr unter uns ist, wird ihr Vermächtnis allgegenwärtig sein: London plant die Enthüllung einer neuen Statue im St. James’s Park, ein Gedenkgarten im Regent’s Park soll entstehen, und hinter Palastmauern wird bereits über eine exklusive Ausstellung ihrer ikonischsten Looks gemunkelt. Ein modisches und historisches Denkmal für die Frau, die die Monarchie durch ein ganzes Jahrhundert trug.
