Die großen royalen Liebes-Jubiläen 2026

In den Niederlanden blicken Prinz Constantijn und Prinzessin Laurentien im Mai 2026 auf 25 gemeinsame Ehejahre zurück – bodenständig, engagiert und immer etwas abseits des ganz großen Rampenlichts.

Fast historisch wird es in Luxemburg: Der ehemalige Großherzog Henri und Maria Teresa feiern ihren 45. Hochzeitstag. Eine Partnerschaft, die politische Verantwortung, persönliche Höhen und Tiefen und Jahrzehnte öffentlicher Aufmerksamkeit überdauert hat.