Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tränen, Torten, Tiaren

Die großen royalen Liebes-Jubiläen 2026

Royals
09.01.2026 16:00
Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf von Schweden freuen sich heuer auf ihre Goldene ...
Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf von Schweden freuen sich heuer auf ihre Goldene Hochzeit. Gefeiert wird groß schon am Wochenende davor mit allen Schweden.(Bild: Photo: Elisabeth Toll/The Royal Court of Sweden)

2026 wird royaler Ausnahmezustand! Ein Blick in die Kalender der Königshäuser verrät: Dieses Jahr steht ganz im Zeichen der großen Liebe, der ewigen Treue und der ganz großen Emotionen. Palast-Konditoren weltweit dürften längst Überstunden schieben, denn gefeiert wird in Gold, Silber, Kristall – und mit ordentlich Glamour. Vor allem in Schweden!

0 Kommentare

Am 19. Juni 2026 feiern König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia ihre Goldene Hochzeit. 50 Jahre Ehe, die 1976 mit einer märchenhaften Sommerhochzeit begann und seither zwischen Staatsbanketten, Weltpolitik und inniger Familiennähe Bestand hat.

Silvia und Carl XVI. Gustaf von Schweden nach ihrer Hochzeit am 19. Juni 1976.
Silvia und Carl XVI. Gustaf von Schweden nach ihrer Hochzeit am 19. Juni 1976.(Bild: Viennareport)

Eine royale Liebesgeschichte wie aus dem Bilderbuch. Unvergessen Silvia Sommerlaths Worte bei der Verlobung: „Es war nicht die Entscheidung, einen König zu heiraten. Es war die Entscheidung, den Mann zu heiraten, den man liebt.“

Das Königshaus hat bereits bekannt gegeben, dass das historische Liebesereignis am Wochenende davor, also am Samstag, dem 13. Juni, in Stockholm groß gefeiert wird. Zusammen mit neuen, offiziellen Porträts des Königspaares, verriet der Palast,  dass die Feierlichkeiten zur Goldenen Hochzeit mit einem Te Deum für geladene Gäste in der Schlosskirche beginnen. Im Laufe des Tages werden der König und die Königin außerdem auf der königlichen Schaluppe Vasaorden und in einem Pferdegespann durch Stockholm reisen. 

Die Königin trägt auf dem Porträt zur Goldenen Hochzeit das Band des Seraphim-Ordens, das ...
Die Königin trägt auf dem Porträt zur Goldenen Hochzeit das Band des Seraphim-Ordens, das geschliffene Ordensabzeichen und den geschliffenen Kraschan sowie einen geschliffenen Agraff mit einem Miniaturporträt Seiner Majestät des Königs. Außerdem trägt die Königin das „Brasilianische Diadem“.(Bild: Photo: Elisabeth Toll/The Royal Court of Sweden)

Und als wäre das nicht genug, legt der König nur wenige Wochen vorher nach: Am 30. April wird Carl Gustaf 80 Jahre alt. Schweden darf sich auf ein doppeltes Festjahr in Blau-Gelb freuen!

Auf dem Porträt trägt der König die Uniform eines Admirals mit dem Band des Seraphim-Ordens, dem ...
Auf dem Porträt trägt der König die Uniform eines Admirals mit dem Band des Seraphim-Ordens, dem Ordensabzeichen und dem Kraschan. Um seinen Hals trägt er außerdem das große Abzeichen des Schwertordens und den Kraschan des Großkreuzes des Wasa-Ordens.(Bild: Photo: Elisabeth Toll/The Royal Court of Sweden)

Auch Norwegen greift zum Taschentuch
Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit feiern am 25. August ihre Silberhochzeit. Vom unkonventionellen Liebespaar zur tragenden Säule der Monarchie – 25 Jahre später sind sie das emotionale Herz des Landes, das ausgerechnet jetzt die härtesten Proben ihres gemeinsamen Lebens zu bewältigen hat.

Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Lungenerkrankung Lungenfibrose und benötigt eine Transplantation. Zugleich muss sie den im Februar beginnenden Prozess wegen Gewaltiätigkeit und sexueller Übergriffe gegen ihren ältesten Sohn aus einer früheren Beziehung, Marius Hoiby, durchstehen. 

Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette Marit bei ihrer Hochzeit am 25. August 2001
Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette Marit bei ihrer Hochzeit am 25. August 2001(Bild: Viennareport)

In den Niederlanden blicken Prinz Constantijn und Prinzessin Laurentien  im Mai 2026 auf 25 gemeinsame Ehejahre zurück – bodenständig, engagiert und immer etwas abseits des ganz großen Rampenlichts.

Fast historisch wird es in Luxemburg: Der ehemalige Großherzog Henri und Maria Teresa feiern ihren 45. Hochzeitstag. Eine Partnerschaft, die politische Verantwortung, persönliche Höhen und Tiefen und Jahrzehnte öffentlicher Aufmerksamkeit überdauert hat.

Die „jungen“ Royal-Paare im Kristall-Fieber
Prinz William und Prinzessin Kate feiern am 29. April 2026 bereits ihre Kristallhochzeit (15 Jahre). Es fühlt sich an wie gestern, als Kate im ikonischen Alexander-McQueen-Kleid die Westminster Abbey betrat. Heute sind sie DAS Power-Paar der britischen Monarchie – inklusive drei wohlerzogenen, sehr beliebten Thronfolgern. 

Und der Kristall-Reigen geht weiter: Auch Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco sowie Prinz Williams Cousine Zara und Mike Tindall sagen 2026 ebenfalls „Cheers“ auf 15 Ehejahre. Der Champagner wird fließen.

Ein Kuss für die Ewigkeit: Prinzessin Kate und Prinz William feiern im April 2026 die ...
Ein Kuss für die Ewigkeit: Prinzessin Kate und Prinz William feiern im April 2026 die Silberhochzeit.(Bild: AFP/JOHN STILLWELL)

Ein Jahrhundert für die Ewigkeit: Queen Elizabeth II.
Bei all dem Feiern wird es auch still, ehrfürchtig und emotional.

Lesen Sie auch:
Von Krönungskleid bis Tweedjacke – Londons Palast zeigt das Mode-Vermächtnis von Elizabeth II.
Buckingham-Palast
Elizabeth II: Mega-Ausstellung zeigt Kult-Outfits
05.11.2025
Für die Ewigkeit
Foster setzt Lilibet & Philip Romantik-Denkmal
25.06.2025

Im April 2026 hätte Queen Elizabeth II. ihren 100. Geburtstag gefeiert. Auch wenn sie nicht mehr unter uns ist, wird ihr Vermächtnis allgegenwärtig sein: London plant die Enthüllung einer neuen Statue im St. James’s Park, ein Gedenkgarten im Regent’s Park soll entstehen, und hinter Palastmauern wird bereits über eine exklusive Ausstellung ihrer ikonischsten Looks gemunkelt. Ein modisches und historisches Denkmal für die Frau, die die Monarchie durch ein ganzes Jahrhundert trug.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
137.654 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.376 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
103.183 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Royals
Tränen, Torten, Tiaren
Die großen royalen Liebes-Jubiläen 2026
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Philippe Junot ist tot
Prinzessin Carolines erster Ehemann gestorben
Zum 44. Geburtstag
 Die unglaublichen Gerüchte um Kate und William!
Marys Twins sind 15!
Doch alle reden nur über Josephines Gen-A-Nägel!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf