Streuen bei Schnee: Dieses Mittel ist das beste

Durch Eis und Schnee auf Gehsteigen packt selbst so mancher Tanzmuffel den ein oder anderen ungewollten Hüftschwung samt Drehung aus. Was für Kinder und Junggebliebene als Spaß gesehen wird, ist für Ältere und Gebrechliche eine große Gefahr. Rutschige Gehwege führen zu zahlreichen Verletzungen wie Knochenbrüchen oder Prellungen. Die Auslastung in Spitälern steigt an Wintertagen wie heute enorm an.