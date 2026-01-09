Vorteilswelt
Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
09.01.2026 16:00
Ob die Katzen Fauchbert, Pawlina, Jimmy oder Bartagame Skylla, sie alle suchen einen schönen ...
Ob die Katzen Fauchbert, Pawlina, Jimmy oder Bartagame Skylla, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz)

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Leo – der Freundliche
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Leo hat es schwer, durch seine Darmerkrankung ein Zuhause zu finden. Der anhängliche Kerl gibt aber die Hoffnung nicht auf. Wer zeigt der Französischen Bulldogge (10 Jahre) die schönen Seiten des Lebens? Tel.: 0664/8485571.

Fauchbert & Pawlina – die Schüchternen
(Bild: Tierheim Linz)

Fauchbert und Pawlina brauchen Ruhe, Geduld und verständnisvolle Menschen, um Vertrauen aufzubauen. Das eingespielte Duo wünscht sich, im eigenen Tempo ankommen zu dürfen und einen Ort, an dem es sich sicher fühlen kann. Tel.: 0732/247887.

Skylla – der Findling
(Bild: Tierheim Linz)

Skylla wurde in schlechtem Zustand in einem Linzer Park entdeckt. Durch fachkundige Pflege konnte sich die Bartagame von den Anzeichen einer beginnenden Rachitis gut erholen und zeigt sich mittlerweile wieder fit. Eine artgerechte Unterbringung mit UV-Licht, Wärmeplätzen und reptilienerfahrenen Haltern wird gesucht. Tel.: 0732/247887.

Jimmy – der Eigenständige
(Bild: Tierheim Linz)

Jimmy ist ein eigenständiger Kater, der selbst entscheidet, wann er Nähe möchte. Trubel ist für den Vierbeiner zu viel. Aufgrund einer Herzerkrankung benötigt Jimmy täglich Medikamente und zeigt sich seit Längerem unsauber, ohne feststellbaren Grund. Ein gesicherter Freigang wäre ideal. Vermittelt wird er gemeinsam mit Freund Johnny, an dem sich Jimmy orientiert. Tel.: 0732/247887.

Kichererbse & Twix – im Duo
(Bild: Tierheim Linz)

Kichererbse und Twix (1 Jahr und 10 Monate) haben sich im Tierheim kennengelernt. Das harmonische Kaninchenpaar lebt derzeit in Innenhaltung, zeigt sich aufgeschlossen und liebevoll miteinander. Ein gemeinsamer Platz mit Rückzugsmöglichkeiten wäre ihr Wunsch. Tel.: 0732/247887.

Sefi – die Kuschlerin
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Sefi sehnt sich nach einer liebevollen Familie und vielen Streicheleinheiten. Die zweijährige Katze ist zutraulich und aufgeschlossen. Ein Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang würde ihr Leben perfekt machen. Tel.: 0664/8485571.

