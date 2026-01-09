„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Leo hat es schwer, durch seine Darmerkrankung ein Zuhause zu finden. Der anhängliche Kerl gibt aber die Hoffnung nicht auf. Wer zeigt der Französischen Bulldogge (10 Jahre) die schönen Seiten des Lebens? Tel.: 0664/8485571.
Fauchbert und Pawlina brauchen Ruhe, Geduld und verständnisvolle Menschen, um Vertrauen aufzubauen. Das eingespielte Duo wünscht sich, im eigenen Tempo ankommen zu dürfen und einen Ort, an dem es sich sicher fühlen kann. Tel.: 0732/247887.
Skylla wurde in schlechtem Zustand in einem Linzer Park entdeckt. Durch fachkundige Pflege konnte sich die Bartagame von den Anzeichen einer beginnenden Rachitis gut erholen und zeigt sich mittlerweile wieder fit. Eine artgerechte Unterbringung mit UV-Licht, Wärmeplätzen und reptilienerfahrenen Haltern wird gesucht. Tel.: 0732/247887.
Jimmy ist ein eigenständiger Kater, der selbst entscheidet, wann er Nähe möchte. Trubel ist für den Vierbeiner zu viel. Aufgrund einer Herzerkrankung benötigt Jimmy täglich Medikamente und zeigt sich seit Längerem unsauber, ohne feststellbaren Grund. Ein gesicherter Freigang wäre ideal. Vermittelt wird er gemeinsam mit Freund Johnny, an dem sich Jimmy orientiert. Tel.: 0732/247887.
Kichererbse und Twix (1 Jahr und 10 Monate) haben sich im Tierheim kennengelernt. Das harmonische Kaninchenpaar lebt derzeit in Innenhaltung, zeigt sich aufgeschlossen und liebevoll miteinander. Ein gemeinsamer Platz mit Rückzugsmöglichkeiten wäre ihr Wunsch. Tel.: 0732/247887.
Sefi sehnt sich nach einer liebevollen Familie und vielen Streicheleinheiten. Die zweijährige Katze ist zutraulich und aufgeschlossen. Ein Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang würde ihr Leben perfekt machen. Tel.: 0664/8485571.
