„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Jimmy ist ein eigenständiger Kater, der selbst entscheidet, wann er Nähe möchte. Trubel ist für den Vierbeiner zu viel. Aufgrund einer Herzerkrankung benötigt Jimmy täglich Medikamente und zeigt sich seit Längerem unsauber, ohne feststellbaren Grund. Ein gesicherter Freigang wäre ideal. Vermittelt wird er gemeinsam mit Freund Johnny, an dem sich Jimmy orientiert. Tel.: 0732/247887.