Wie fühlt sich das an, zwölf Mal fast zu sterben?

Nach einem Herzinfarkt im Dienst wurde „Krone“-Reporter Christian Schulter (56) zwölf Mal wiederbelebt. Und überlebte. Im Interview erzählt er von Schutzengeln und Schuldgefühlen, schlaflosen Nächten und seinen harten Kampf zurück ins Leben.
Donnerstag, 28. November 2024. In Oberwart wird an diesem Tag ein Trampolinpark eröffnet. Christian macht Fotos und Videos für die Burgenland-„Krone“ und ist dann einer der Ersten, der dort springt. Ein Foto zeigt ihn lachend und vergnügt. Plötzlich stürzt er. Er fühlt sich komisch und will schnell nach Hause kommen. Im Auto passiert es dann. Hinterwandinfarkt. Beim Interview, fast 400 Tage später, muss er in eine ungewohnte Rolle schlüpfen. Normalerweise ist Christian derjenige, der berichtet. Heute berichten wir über ihn.
