Das Wunder des menschlichen Körpers live erleben

So sieht es in meinem Körper aus

Zu guter Letzt wird man eingeladen, sich einer Simulation zu stellen, die das Innere nach außen kehrt: Eine Videoinstallation zeigt jedem Besucher individuell wo sich seine Organe befinden, wie sich das Skelett und die Gelenke verhalten. Durch Bewegung und Veränderung des Standortes kann man das Bild selber steuern. Hebt man den Arm, arbeiten Muskeln, Sehnen, Schulterblatt, Oberarmknochen usw. wie ein Uhrwerk zusammen. Das einmal in Echtzeit an sich zu beobachten, macht einem auch bewusst, dass man mit seinem Körper achtsam umgehen, ihn pflegen und gut behandeln muss. Schließlich beherbergt er nicht nur unsere Organe, sondern auch alles, was uns ausmacht: Denken, Fühlen und Lieben.