Knalleffekt: SPÖ schließt Dornauer aus Partei aus

„SPÖ Tirol trägt Verantwortung“

Am späten Nachmittag folgte eine Sitzung des SPÖ-Landtagsklubs in Innsbruck, im Zuge derer die politische Trennung dann auch formell vollzogen wurde. Im Anschluss daran stand auch noch eine eineinhalbstündige Sitzung des Parteivorstandes auf der Agenda. Bei der im Anschluss daran folgenden Pressekonferenz in der SPÖ-Zentrale in der Salurner Straße sorgten Landesparteivorsitzender LH-Stv. Philip Wohlgemuth und SPÖ-Landesparteigeschäftsführerin Eva Steibl-Egenbauer für weitere Schlagzeilen!

„SPÖ Tirol trägt Verantwortung für unser Bundesland. Sie war und ist immer noch unser gemeinsames Ziel. Wir wollen gestalten und regieren. Mit dieser Geisteshaltung sind wir im Jahr 2022 in eine Koalition eingetreten und haben mit der Volkspartei zahlreiche sinnstiftende Maßnahmen in einem Programm zusammengetragen“, sagte LH-Stv. Philip Wohlgemuth und ergänzte: „Wir haben auch unsere Arbeitsweise festgelegt. Alle Abgeordneten der regierenden Parteien müssen sich an diese Regeln halten.“