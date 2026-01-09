Doskozil: „Wollen keine Teilung des Burgenlandes“

Verweist auf „geltendes Recht“ bei Gastpatienten

In der Gastpatienten-Frage gelte es, „ernst zu nehmen, was geltendes Recht und geltende Vertragslage ist“. Der Landeschef verweist auf eine 15a-Vereinbarung und eine Regelung im aktuellen Finanzausgleich, der alle Länder zugestimmt hätten und die nicht einseitig infrage gestellt werden könne. Das Burgenland habe in diesem Streit zudem seine Lehren bereits gezogen und verstärke seine Gesundheitsoffensive.