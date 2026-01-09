Vorteilswelt
Doskozil: „Wollen keine Teilung des Burgenlandes“

Burgenland
09.01.2026 16:00
Gegen Zentralisierungspläne: Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil will im Gesundheitswesen eine größtmögliche Autonomie.
Gegen Zentralisierungspläne: Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil will im Gesundheitswesen eine größtmögliche Autonomie.(Bild: Karl Grammer)

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach sich für vier Gesundheitsregionen in Österreich aus. Sein Parteikollege, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, erteilt diesem Vorschlag umgehend eine Absage.

0 Kommentare

Ludwig will aus neun Steuerungsgremien künftig vier Gesundheitsregionen entstehen lassen. Das Burgenland soll dabei geteilt werden: Das Nordburgenland und Niederösterreich würden eine Region bilden, der Landessüden eine mit der Steiermark und Kärnten. Die übergreifende Planung hätte der Bund inne.

„Brauchen keine künstlichen Grenzen“
Doskozil lehnt diese „gesundheitspolitische Teilung des Burgenlands“ klar ab und spricht sich stattdessen für größtmögliche regionale Autonomie aus: „Wir brauchen im österreichischen Gesundheitswesen keine künstlichen Grenzen und keine Zentralisierung.“

Lesen Sie auch:
Die Versorgung von Patienten in der Ostregion sorgt für heftige Polit-Debatten (Symbolbild).
Gastpatienten-Streit
Vorschlag aus Wien sorgt in NÖ für Stirnrunzeln
09.01.2026

Entscheidungen müssten möglichst dort getroffen werden, wo es für die Patienten nötig und entscheidend sei – in den Regionen, so der Landeschef. Alles andere würde für das Burgenland schmerzhafte Einschnitte bedeuten und zu Klinikschließungen führen.

Grenzüberschreitende Planung und Zusammenarbeit sei sinnvoll und notwendig, sollte aber größtmögliche regionale Entscheidungsspielräume lassen. Grundlegende Fragen und die nachhaltige Finanzierung will Doskozil beim nächsten Finanzausgleich klären.

Klinik Oberwart: Teil der Gesundheitsoffensive des Burgenlandes
Klinik Oberwart: Teil der Gesundheitsoffensive des Burgenlandes(Bild: LMS)

Verweist auf „geltendes Recht“ bei Gastpatienten
In der Gastpatienten-Frage gelte es, „ernst zu nehmen, was geltendes Recht und geltende Vertragslage ist“. Der Landeschef verweist auf eine 15a-Vereinbarung und eine Regelung im aktuellen Finanzausgleich, der alle Länder zugestimmt hätten und die nicht einseitig infrage gestellt werden könne. Das Burgenland habe in diesem Streit zudem seine Lehren bereits gezogen und verstärke seine Gesundheitsoffensive.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Burgenland
