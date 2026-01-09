Zwei-Kilo-Tumor! „Hätte verbluten können“

Vom Kindheits- zum Albtraum! Philipp Hosiner stand vor dem Wechsel zum 1. FC Köln, ehe eine Schock-Diagnose nicht nur seine Karriere, sondern sein ganzes Leben auf den Kopf stellte. In der „Krone“ lässt Austrias Knipser tief blicken und verrät auch, warum selbst Rapid-Fans Selfies mit ihm wollten.