Drama um Hosiner

Zwei-Kilo-Tumor! „Hätte verbluten können“

Fußball National
09.01.2026 12:30
Goalgetter Philipp Hosiner
Goalgetter Philipp Hosiner

Vom Kindheits- zum Albtraum! Philipp Hosiner stand vor dem Wechsel zum 1. FC Köln, ehe eine Schock-Diagnose nicht nur seine Karriere, sondern sein ganzes Leben auf den Kopf stellte. In der „Krone“ lässt Austrias Knipser tief blicken und verrät auch, warum selbst Rapid-Fans Selfies mit ihm wollten.

Medizincheck beim 1. FC Köln. Ein Kindheitstraum sollte endlich in Erfüllung gehen, Profi in der deutschen Bundesliga. Doch der 30. Jänner 2015 stellte das Leben von Philipp Hosiner komplett auf den Kopf.

Porträt von Thomas Steiger
Thomas Steiger
