Diskutieren Sie mit!

Bringen Trumps Werte den Westen ins Wanken?

Forum
09.01.2026 16:40
Präsident Trump legt keinen Wert auf Völkerrecht
Präsident Trump legt keinen Wert auf Völkerrecht(Bild: EPA/SHAWN THEW / POOL)

Donald Trump bricht peu à peu mit internationalen Regeln und beruft sich dabei auf seinen eigenen moralischen Kompass. Was bedeutet das für die westliche Stabilität und Werteordnung? Unser Forum lädt zur Debatte ein.

0 Kommentare

Internationales Recht? Braucht er nicht, er sieht sich nur seinem eigenen Gewissen verantwortlich. Eine höhere Instanz als sich selbst kennt er nicht. Seine Checks and Balances sind keine Institutionen oder Verträge, sondern seine eigenen Moralvorstellungen. Die Macht des mächtigsten Mannes der Welt endet dort, wo sein eigener Verstand endet: „Nur mein Sinn für Moral kann mich stoppen“, sagt er. Was heißt das für alle, die nicht Donald Trump sind und für westliche Werte?

Zwischen Grönland und einer versuchten Übernahme der USA steht nur Trumps Gewissen.
Zwischen Grönland und einer versuchten Übernahme der USA steht nur Trumps Gewissen.(Bild: Krone KREATIV/APA)

Weltordnung nach eigenem Ermessen
Ausgelebt haben sich diese Maxime bei der jüngsten US-Militäraktion in Venezuela, bei der Präsident Nicolás Maduro gefangen genommen wurde. Kaum jemand wird dem Diktator nachtrauern, aber war dessen Sturz dieser Bruch mit dem Völkerrecht wert? Kritiker verneinen: Ohne Regeln wird die geopolitische Bühne zur Rutschbahn, auf der jede Ordnung ins Wanken gerät. Trumps Befürworter halten dagegen: Westliche Normen und Prinzipien bleiben auf Papier, wenn die Durchsetzungsgewalt fehlt. Appelle und Resolutionen allein verändern nichts. Aber wie sehen Sie das? Verändert Trumps Moral die westliche Welt zum Guten oder zum Schlechteren?

Ihre Meinung ist gefragt!
Bedeutet Trumps Politik das Ende einer regelbasierten Weltordnung oder ist sie lediglich eine radikale Auslebung bestehender Machtinteressen? Macht Trumps Politik den Westen stärker oder gefährdet sie das, wofür er steht? Braucht es Durchsetzungsvermögen, auch wenn dabei internationale Rechte auf der Strecke bleiben? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!

Porträt von Hannes Sommer
Hannes Sommer
