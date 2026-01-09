Bringen Trumps Werte den Westen ins Wanken?

Weltordnung nach eigenem Ermessen

Ausgelebt haben sich diese Maxime bei der jüngsten US-Militäraktion in Venezuela, bei der Präsident Nicolás Maduro gefangen genommen wurde. Kaum jemand wird dem Diktator nachtrauern, aber war dessen Sturz dieser Bruch mit dem Völkerrecht wert? Kritiker verneinen: Ohne Regeln wird die geopolitische Bühne zur Rutschbahn, auf der jede Ordnung ins Wanken gerät. Trumps Befürworter halten dagegen: Westliche Normen und Prinzipien bleiben auf Papier, wenn die Durchsetzungsgewalt fehlt. Appelle und Resolutionen allein verändern nichts. Aber wie sehen Sie das? Verändert Trumps Moral die westliche Welt zum Guten oder zum Schlechteren?

Ihre Meinung ist gefragt!

Bedeutet Trumps Politik das Ende einer regelbasierten Weltordnung oder ist sie lediglich eine radikale Auslebung bestehender Machtinteressen? Macht Trumps Politik den Westen stärker oder gefährdet sie das, wofür er steht? Braucht es Durchsetzungsvermögen, auch wenn dabei internationale Rechte auf der Strecke bleiben? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!