Mit der Kraft des modernen Flamencos

Das Festspielhaus St. Pölten zündet zum Saisonauftakt mit Marcos Moraus „Afanador“ ein Flamenco-Feuerwerk der Extraklasse. Fulminant!
Kraftvoll, mystisch, modern: Mit der Österreich-Premiere von Marcos Moraus „Afanador“ wird der Flamenco als theatrales Riesen-Spektakel auf die Bühne des Festspielhauses St. Pölten gebracht. Hier öffnet sich der spanische Kosmos an kreativem Tanz für Jedermann. Damit ist dem heimischen Tanztempel mit Bettina Masuch an der Spitze erneut ein sensationeller Coup gelungen. Denn die Tänzer des Ballet Nacional de España und Rubén Olmo kreieren unter der Leitung von Ausnahme-Choreografen Morau gefühlsstarke Bilder (Kostüme: Silvia Delagneau), die ihresgleichen suchen.
