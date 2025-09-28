Vorteilswelt
Legende als Vorbild

110 R Concept: Dieses coole Coupé ist ein Skoda

Motor
28.09.2025 12:00
(Bild: Skoda)

Auch in der sozialistischen Ära hat Skoda so manches Schmuckstück auf die Straße gebracht. Eines davon, das Coupé 110 R aus den 70er-Jahren, wurde nun neuinterpretiert.

0 Kommentare

Skoda setzt seine in diesem Jahr gestartete Serie von Konzeptfahrzeugen historischer Markenikonen fort und hat nun das 110 R Concept präsentiert. Vorbild ist das knapp vier Meter lange Coupé 110 R, von dem die Tschechen zwischen 1970 und 1976 rund 58.000 Exemplare gebaut haben.

Das Basismodell kam mit seinem 52-PS-Motor auf eine Höchstgeschwindigkeit von 145 km/h und brauchte für den Standardsprint 18,5 Sekunden. Als RS kam der Skoda auf 140 PS und lief 220 km/h.

Skoda 110 R, das Original
Skoda 110 R, das Original(Bild: Luboš Balcar)

Ab 1971 war der 110 R auch in Westdeutschland erhältlich, wo es zu Preisen ab etwa 7000 D-Mark angeboten wurde. Heute gilt der 110 R als Sammlerstück, für gut erhaltene Exemplare werden mehr als 40.000 Euro aufgerufen.

Die Neuinterpretation existiert ausschließlich virtuell als Computergrafik und verzichtet auf offensichtliche Retro-Anleihen. Stattdessen orientiert sich der schlanke Zweitürer an der neuen Formensprache „Modern Solid“. Klare Linien und kraftvoll modellierte Flächen prägen das Erscheinungsbild, ergänzt durch eine keilförmige Silhouette und markant ausgestellte Radhäuser, in denen großformatige Aero-Leichtmetallräder mit Zentralverschluss sitzen. 

Klassische Außenspiegel fehlen, stattdessen tragen kleine Flügel an den Kotflügeln Kameras für digitale Rückspiegel. Auffällig wirkt die Front mit zahlreichen Belüftungsschlitzen in der Haube, einem leuchtenden Škoda-Schriftzug und winzigen Scheinwerfern.

(Bild: Skoda)
(Bild: Skoda)
(Bild: Skoda)
(Bild: Skoda)

Als kreativen Kopf hinter dem selbstverständlich elektrisch angetriebenen Konzept nennt Skoda den Designer Richard Švec. Auch wenn dessen Kreation beim Betrachter einen gewissen Will-haben-Impuls auslösen könnte: Ein entsprechendes Serienmodell wird Skoda nicht bauen.

