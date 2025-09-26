Teuerung: SPÖ und ÖVP verlieren, die FPÖ legt zu

Fünf Monate nach der Wien-Wahl ist die Spardebatte voll entbrannt. Öffi-Tickets und Parken wird teurer, wie die Stadtregierung bereits bekannt gegeben hat. Weitere Belastungen werden wohl folgen. Das hilft in Umfragen der Rathaus-Opposition. Mit einer Ausnahme.
Die Öffi-Tickets werden empfindlich teuer, die Wiener spüren die Inflation bei jedem Einkauf, die Stadt muss sparen, Subventionen stehen auf der Kippe. Die Stimmung schlägt sich auf die Popularitätswerte der Rathausparteien nieder.
Fünf Monate nach der Gemeinderatswahl kommt das Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IDFF) im Auftrag von W24 zu folgendem Ergebnis (1000 Befragte):
IFDD-Chef Christoph Haselmayer fasst zusammend: „Die SPÖ bliebt klar am ersten Platz, gibt aber leicht nach. Das ist nicht weiter verwunderlich aufgrund des Gegenwinds aus dem Bund und der Spardebatte in der Stadt.“
Nebenbei: Allfällige andere Parteien als die abgefragten spielen keine Rolle. Sie haben so wenige Anhänger, dass sie unbedeutend sind.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.