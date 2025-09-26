Ducati Panigale V4 R: Mit Zulassung oder 330 km/h

Mit der serienmäßigen Euro-5+-Abgasanlage erreicht die Panigale V4 R 318 km/h, in Kombination mit einer Racing-Anlage sind bis zu 330,6 km/h möglich. Der 998-ccm-V4 leistet unverändert 218 PS, dreht bis 16.000/min und bietet nun eine gleichmäßigere Leistungsentfaltung. Ab 4000/min liegen im Schnitt vier PS mehr an, auch das Drehmoment steigt im oberen Bereich.