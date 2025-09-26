Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rennbike für alle

Ducati Panigale V4 R: Mit Zulassung oder 330 km/h

Motor
26.09.2025 06:00
(Bild: Ducati)

Die neue Panigale V4 R bleibt auch 2026 straßenzugelassen. Mit neuer Aerodynamik und Technik hat sie Ducati dennoch vor allem für den Rennstreckeneinsatz optimiert.

0 Kommentare

Ducati hat eine neue Evolutionsstufe seines Superbikes Panigale V4 R vorgestellt. Das Modelljahr 2026 soll vor allem Rennsport-Enthusiasten ansprechen. Die Panigale V4 R dient zugleich als Homologationsmodell für die Superbike-Weltmeisterschaft, auf deren Basis Ducati seine Werks- und Kundenteams ausstattet. Marktstart ist im November 2025, der Einstiegspreis liegt bei rund 57.000 Euro.

Zu den auffälligsten Neuerungen zählen kleine Flügel an der Frontverkleidung sowie sogenannte Corner Sidepods weiter unten, die zusätzlichen Abtrieb in Schräglagen erzeugen. Damit soll die V4 R höhere Kurven- wie auch Endgeschwindigkeiten ermöglichen. 

Mit der serienmäßigen Euro-5+-Abgasanlage erreicht die Panigale V4 R 318 km/h, in Kombination mit einer Racing-Anlage sind bis zu 330,6 km/h möglich. Der 998-ccm-V4 leistet unverändert 218 PS, dreht bis 16.000/min und bietet nun eine gleichmäßigere Leistungsentfaltung. Ab 4000/min liegen im Schnitt vier PS mehr an, auch das Drehmoment steigt im oberen Bereich.

(Bild: Ducati)
(Bild: Ducati)
(Bild: Ducati)

Das neue Renngetriebe platziert den Leerlauf unterhalb des ersten Gangs. Ein Neutral-Lock-System verhindert ungewollte Schaltvorgänge, eine Lösung aus der MotoGP. Ergänzt wird dies durch eine neue Bremslogik, die eine präzisere Nutzung der Hinterradbremse bis hin zum kontrollierten Blockieren erlaubt.

Erstmals kommt in einem Serienmotorrad der neue Öhlins-SD20-Lenkungsdämpfer zum Einsatz. Er bietet einen größeren Einstellbereich und feinere Dämpfung. Ab Werk rollt die V4 R auf Pirelli Diablo Supercorsa SP V4, alternativ können ohne Umbauten auch die in der Superbike-WM eingesetzten Slicks montiert werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bugatti geschlagen
Fast 500 km/h: BYD hat schnellstes Auto der Welt!
Der Smart #5 verfügt über rahmenlose Türen.
Nervt und verwöhnt
Smart #5 Brabus: Damit hat kaum jemand gerechnet!
Legende wiederbelebt
Mit über 1000 PS: Ferrari bringt Testarossa zurück
Überraschendes Feature
Gurt statt Helm: So cool ist BMWs Käfig-Scooter
Weltpremiere in MUC
BMW iX3: Alles anders in der „Neuen Klasse“!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
271.002 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.837 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
124.588 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1716 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1432 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1322 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Motor
Rennbike für alle
Ducati Panigale V4 R: Mit Zulassung oder 330 km/h
Krone Plus Logo
VW-Chef Blume
„Da haben wir ein Stück die Zeit verschlafen“
Statt Einstiegsmodell
Tesla plant „nackte“ Billigversion des Model Y
Auch Pirelli
Darum fehlen drei Marken im Winterreifentest
Rumänen-Laster
Billig laden: Dacia bringt den Duster als Pick-up!

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf