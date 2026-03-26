„Kurz vor der Wahl hat die Politik Stadion-Stress“

„ÖVP will der Koalition den Erfolg nicht gönnen“

Im Rathaus vermutet man jedenfalls eine Verzögerungstaktik des Landes. „Offenbar will vor allem die ÖVP der Koalition kurz vor der Wahl keinen Erfolg in dieser emotionalen Causa gönnen.“ Der Grazer ÖVP-Chef Kurt Hohensinner will das nicht auf sich sitzen lassen: „Ich würde mir wünschen, dass es endlich eine gute Lösung in der Stadion-Frage gibt. Frau Kahr muss sich entscheiden, wie viel ihr der Fußball und die Grazer Vereine wert sind. Und wenn es ihr etwas wert ist, dann muss sie endlich ein ernsthaftes Projekt mit Betreiberstruktur, Finanzierung und so weiter vorlegen.“